Фото: МЧС по Пермскому краю.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 30 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 30 января 2023 года зафиксировали 4 пожара: 2 пожара - в Перми; по 1 пожару – в Горнозаводском и Частинском округах. Жертв и пострадавших нет.

Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неправильное устройство или неисправность печи.

В Пермском крае 30 января 2023 года очагами загорания стали: в Перми – многоквартирный жилой дом в Кировском районе и металлический вагончик в Мотовилихинском районе; подвальное помещение больницы - в Горнозаводском округе; скважина - в Частинском округе.

ПОЖАР В СИВЕ С 30 на 31 ЯНВАРЯ 2023

Сообщение о пожаре в частном доме на ул. Жданова в селе Сива поступило 31 января 2023 года в 03:54. К месту возникновения очага загорания выехали подразделения МЧС по Пермскому краю и муниципальная пожарная охрана Сивы в составе 8 человек и 4 единиц техники.

Прибывшие на тревожный вызов пожарные установили, что горят что горят надворные постройки и кровля жилого дома. Приблизительная площадь пожара составила 89 кв. метров.

Благодаря правильным действиям при обнаружении пожара отец разбудил двух своих дочерей и спас их через оконный проем, не дав погибнуть в огне до прибытия подразделений пожарной охраны.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарные защитили от огня гараж и два автомобиля, которые располагались в 5 метрах от очага загорания. Локализовали пожар в 04:10, полностью ликвидировали - в 04:27. Погибших и пострадавших нет», - сообщили подробности в краевом МЧС.

Предварительной причиной пожара стало неправильное устройство или неисправность печи.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 30 января 2023 года на территории Пермского края 191 профилактическая группа в количестве 434 человек осуществили 942 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3516 человек, распространили 3023 памятки.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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