Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2023 8:03

В Перми разыскали родных моряка, погибшего на подлодке К-2 в годы войны

Их пригласили приехать летом на Баренцево море - опустить в воду венки
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Моряки Северного морского флота и водолазы РГО продолжают разыскивать останки кораблей и подводных лодок, затонувших в годы Великой Отечественной войны.

Место гибели подлодки К-2. Фото: пресс-служба Северного морского флота

Место гибели подлодки К-2. Фото: пресс-служба Северного морского флота

Недавно они отыскали место гибели подлодки К-2 и теперь с помощью волонтеров пытаются найти родственников погибших моряков. Эти розыски привели поисковиков в Пермь, где живут родные старшего электрика затонувшей подводной лодки Владимира Васильевича Савельева.

Владимиру Саевльеву было 24 года, когда он погиб.

Владимиру Саевльеву было 24 года, когда он погиб.

На причале установят памятный знак

- Мы теперь хотя бы знаем, где покоится мой дядя, - растроганно говорит 81-летняя Людмила Александровна. - Недавно мне позвонили из мурманского военкомата. Летом нас приглашают в поселок Рыбачий. Мы с моим сыном и старшей внучкой обязательно поедем. Нам пообещали, что мы вместе с другими родными погибших подводников выйдем на военном корабле в Баренцево море к месту, где нашли обломки подводной лодки, и сможем опустить в воду венки.

На память о погибшем моряке осталась его морская роба.

На память о погибшем моряке осталась его морская роба.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подлодка, на которой служил дядя пермячки, в 1942 году вышла из базы в Североморске в боевой поход, но связь с ней практически сразу прервалась.

- Мама дяди Володи, Феодосия Павловна, рассказывала мне: ей так и сообщили, что ее сын не вернулся с задания, и больше никаких подробностей, - говорит Людмила Александровна.

Теперь поисковики установили, что лодка раскололась на три части - очевидно, взорвалась на минном заграждении, которое поставили немцы.

До войны Владимир Савельев работал на электростанции, поэтому его назначили старшим электриком подлодки.

До войны Владимир Савельев работал на электростанции, поэтому его назначили старшим электриком подлодки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- К сожалению, поднять подлодку и останки погибших не получится, она лежит очень глубоко, - сообщил нам один из поисковиков, моряк, офицер запаса Анатолий Ерохин. - Но мы установим памятный знак с именами погибших на причале, откуда К-2 отправилась в последний путь. Сейчас мы просим родных погибших подводников поделиться фотографиями и вещами, если они остались, для стенда в комнате боевой памяти в Североморске.

На память осталась белая морская роба

Людмила Александровна показывает нам отглаженную морскую робу из белой прочной ткани, на груди отпечатались следы от машинного масла, которые невозможно отстирать.

В семье Савельевых кроме Владимира (слева) было еще пятеро детей. Фото: личный архив.

В семье Савельевых кроме Владимира (слева) было еще пятеро детей. Фото: личный архив.

- Эту робу мне мама дяди Володи передала, чтобы я ее сохранила, он ее оставил, когда на побывку весной 1941-го домой приходил, - рассказывает Людмила Александровна. - Помню, Феодосия Павловна ее время от времени доставала из шкафа, прижимала к лицу и плакала. Дядя Володя был ее любимым сыном. Про него мне и его младшая сестра Маргарита рассказывала. Говорила, что он был у нее как нянька, учил кататься на велосипеде. Вместе они смастерили ей лыжи из обычных досок, она потом увлеклась лыжным спортом.

Людмила Александровна, ее сын Сергей и внучка Анечка поедут летом на Баренцево море опустить в воду венок.

Людмила Александровна, ее сын Сергей и внучка Анечка поедут летом на Баренцево море опустить в воду венок.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Бабушка часто нам рассказывает про него, - говорит 17-летняя внучка Людмилы Александровны Аня. – Мы с ней и с папой обязательно поедем летом на Баренцево море, чтобы почтить память погибших моряков.

О РАЗНОМ