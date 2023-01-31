В Перми разыскали родных моряка, погибшего на подлодке К-2 в годы войны

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Моряки Северного морского флота и водолазы РГО продолжают разыскивать останки кораблей и подводных лодок, затонувших в годы Великой Отечественной войны.

Место гибели подлодки К-2. Фото: пресс-служба Северного морского флота

Недавно они отыскали место гибели подлодки К-2 и теперь с помощью волонтеров пытаются найти родственников погибших моряков. Эти розыски привели поисковиков в Пермь, где живут родные старшего электрика затонувшей подводной лодки Владимира Васильевича Савельева.

Владимиру Саевльеву было 24 года, когда он погиб.

На причале установят памятный знак

- Мы теперь хотя бы знаем, где покоится мой дядя, - растроганно говорит 81-летняя Людмила Александровна. - Недавно мне позвонили из мурманского военкомата. Летом нас приглашают в поселок Рыбачий. Мы с моим сыном и старшей внучкой обязательно поедем. Нам пообещали, что мы вместе с другими родными погибших подводников выйдем на военном корабле в Баренцево море к месту, где нашли обломки подводной лодки, и сможем опустить в воду венки.

На память о погибшем моряке осталась его морская роба. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Подлодка, на которой служил дядя пермячки, в 1942 году вышла из базы в Североморске в боевой поход, но связь с ней практически сразу прервалась.

- Мама дяди Володи, Феодосия Павловна, рассказывала мне: ей так и сообщили, что ее сын не вернулся с задания, и больше никаких подробностей, - говорит Людмила Александровна.

Теперь поисковики установили, что лодка раскололась на три части - очевидно, взорвалась на минном заграждении, которое поставили немцы.

До войны Владимир Савельев работал на электростанции, поэтому его назначили старшим электриком подлодки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- К сожалению, поднять подлодку и останки погибших не получится, она лежит очень глубоко, - сообщил нам один из поисковиков, моряк, офицер запаса Анатолий Ерохин. - Но мы установим памятный знак с именами погибших на причале, откуда К-2 отправилась в последний путь. Сейчас мы просим родных погибших подводников поделиться фотографиями и вещами, если они остались, для стенда в комнате боевой памяти в Североморске.

На память осталась белая морская роба

Людмила Александровна показывает нам отглаженную морскую робу из белой прочной ткани, на груди отпечатались следы от машинного масла, которые невозможно отстирать.

В семье Савельевых кроме Владимира (слева) было еще пятеро детей. Фото: личный архив.

- Эту робу мне мама дяди Володи передала, чтобы я ее сохранила, он ее оставил, когда на побывку весной 1941-го домой приходил, - рассказывает Людмила Александровна. - Помню, Феодосия Павловна ее время от времени доставала из шкафа, прижимала к лицу и плакала. Дядя Володя был ее любимым сыном. Про него мне и его младшая сестра Маргарита рассказывала. Говорила, что он был у нее как нянька, учил кататься на велосипеде. Вместе они смастерили ей лыжи из обычных досок, она потом увлеклась лыжным спортом.

Людмила Александровна, ее сын Сергей и внучка Анечка поедут летом на Баренцево море опустить в воду венок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Бабушка часто нам рассказывает про него, - говорит 17-летняя внучка Людмилы Александровны Аня. – Мы с ней и с папой обязательно поедем летом на Баренцево море, чтобы почтить память погибших моряков.