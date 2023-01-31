Новорожденную дочь 15-летней школьницы из Пермского края готовят к выписке и передаче в родную семью

Три недели за дочерью девятиклассницы ухаживают посторонние люди. Фото: семейный архив.

- Девочка будет выписана из пермского Краевого перинатального центра завтра, 1 февраля, бабушка в курсе ситуации, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Министерства социального развития Пермского края.

История с 15-летней школьницей Машей (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.), которая в декабре родила дочку и сейчас хочет забрать малышку домой, похоже, заканчивается хэппи-эндом. Уже 1 февраля девочку могут передать в родную семью.

Напомним, несовершеннолетнюю маму выписали на 11 день после родов и попросили ее перед тем, как выписывать ребенка, оформить необходимые документы: свидетельство о рождении малышки, медицинский полис, оформить ей прописку и собрать документы из органов опеки.

Но документы давно готовы: бабушка написала заявление, что до совершеннолетия дочери станет опекуном внучки, собраны и другие документы, однако ребенка юной маме так и не отдали.

Бабушка малышки говорит, что одна из причин, по которой им не отдают ребенка, может стать отказ ее старшей дочери от новорожденной девочки. 19-летняя мать родила ребенка и отказалась от него месяц назад.

Но младшая дочь, ставшая мамой в 15 лет, хочет воспитывать своего ребенка! Она ждет, постоянно плачет и очень скучает по малышке.

Девятиклассница, напомним, забеременела от 18-летнего парня, с которым познакомилась в школе. Когда будущий отец узнал, что его подруга забеременела, предложил расписаться. Летом их вызывали в правоохранительные органы, они оба подтвердили, что все было по обоюдному согласию.

Бабушка не стала возражать против появления внучки, и школьница оставила беременность. Пока ждала появления ребенка, ходила в школу и делала уроки.

Радостная весть, что дочь наконец-то выписывают из роддома и передают родной семье, очень обрадовала Машу. Девятиклассница до сих пор не может поверить, что завтра сможет обнять и забрать свою малышку.

- Мы очень надеемся, что дочку все-таки выпишут, и мы будем вместе, - рассказала «КП» школьница после того, как узнала от нас эту новость. – Нам объяснили, что сегодня у нее возьмут анализы, а завтра выпишут. Я очень жду этого момента!

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