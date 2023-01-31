В Пермском крае началась работа по устранению изливов кислых вод из заброшенных шахт

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Проблема изливов кислых вод из заброшенных шахт Кизеловского угольного бассейна стали главной темой рабочего совещания депутатов Госдумы РФ, представителей Минприроды и Минэнерго России, а также Росрыболовства с губернатором Пермского края.

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Утром перед совещанием председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин и министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович съездили в район Кизеловского угольного бассейна(КУБ), чтобы оценить масштаб изливов кислых вод и общую экологическую ситуацию. Они осмотрели, что сейчас происходит с нефтяным месторождением им. Сухарева, изливами в Кизеле и возле шахты им. Ильича в Губахе, а также с рекой Косьвой.

Первые результаты инспекции, приоритетные меры по устранению экологических рисков и повышению качества жизни прикамцев и стали предметом рабочего совещания. Помимо излива кислых вод в КУБе остро стоит проблема и нефтяных линз, образовавшихся еще в советские времена в связи с работой нефтеперерабатывающих заводов. Как отметили участники совещания, сегодня с точки зрения законодательства присвоить нефтяным линзам статус объекта накопленного вреда невозможно, так как они располагаются под промышленными площадками действующих предприятий. Однако они, безусловно, создают проблемы для экологии региона, которые требуется решать.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России Роман Мальцев сообщил, что ведомство работает над формированием дорожной карты действий по преодолению этой ситуации. Он подчеркнул, что в рабочую версию документа уже включено 12 этапов работы, выполнение которых позволит подготовить финансово-технический план устранения изливов кислых вод из старых угольных шахт.

- В целом по всей стране насчитывается почти 2 тысячи объектов, представляющих опасность для окружающей среды и населения: свалки ТКО, полигоны отходов, шламонакопители, неликвидированные нефтяные скважины... В Пермском крае имеется даже не объект, а целая территория накопленного вреда – Кизеловский угольный бассейн. Сегодня мы с коллегами убедились в значимости этой проблемы и ее масштабе, - заявил председатель комитета Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин. Он также отметил, что на прошлой неделе на заседании комитета был рассмотрен недавно внесенный законопроект по совершенствованию системы ликвидации накопленного вреда.

Депутат Госдумы РФ от Пермского края, член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин предложил использовать новейшие цифровые разработки, которые позволят контролировать проблемные участки и не допустить возникновение новых очагов, угрожающих экологии Прикамья. Цифровой проект пермских разработчиков РГИС «Умный лес», напомнил Антон Немкин, уже позволяет внедрить механизмы эффективного управления лесным комплексом в нескольких регионах страны. Цифровой контроль лесопользования и система поддержки принятия решений кратно повышают эффективность управления лесным комплексом региона, включая выполнение задач нацпроектов, госпрограмм в сфере лесного хозяйства. Цифровые решения так же помогут повысить качество документации и снизить незаконные заготовки и транспортировки леса.

- Современные технологии помогут оперативно улучшить экологическую ситуацию в регионе, так как сигналы о проблеме будут мгновенно поступать ответственным сотрудникам и дадут возможность точечно предотвращать намечающиеся угрозы. Мы с коллегами из «Цифровой долины Прикамья» соберем подходящие предложения от пермского ИТ-сообщества и обязательно передадим коллегам из профильных ведомств вместе с аналитической справкой и рекомендациями по возможностям их интеграции в природозащитные механизмы края, - подчеркнул Антон Немкин.

По итогам рабочей встречи парламентарии и представители ответственных федеральных ведомств договорились подготовить совместный с региональными коллегами план действий.