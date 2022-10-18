В Пермском крае главы районов отдадут свои годовые премии семьям мобилизованных

Фото: Александр Мелёхин/Вконтакте.

14 октября Александр Мелехин, глава Ординского муниципального округа, председатель палаты муниципальных округов, опубликовал на личной странице в ВКонтакте пост. В нем сообщил о начислении федеральных премий муниципальным управленческим командам за успехи в работе в 2021 году.

– Рад, что работа администрации Ординского муниципального округа была высоко оценена и отмечена, горжусь командой. Но с прошлого года многое поменялось. Поэтому эту премию я отправлю в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения, который собирает пожертвования для беженцев и помощи семьям мобилизованных. Призываю своих коллег поступить также. Уверен меня поддержат! – написал Александр Сергеевич.

И не ошибся. Многие коллеги Мелёхина поддержали этот жест «доброй воли» (откликнулись как минимум шесть глав районов).

– Решение перечислить премию для поддержки семей мобилизованных пермяков моя личная инициатива, – рассказал «КП» Александр Сергеевич. – Делаю я это не для огласки или повышения своих рейтингов, политической подоплеки здесь никакой абсолютно. Считаю тех, кто пользуется этим для пиара в такой непростой для страны ситуации, недобросовестными, непорядочными. Сегодня у наших мобилизованных ребят есть серьезная потребность в приобретении бронежилетов, квадракоптеров. И я уверен, что все перечисленное в Фонд справедливо, до копейки, дойдет до конечного потребителя.

- Александр Сергеевич, когда вы планируете перечислять средства?

- До 1 ноября.

- Будете публиковать отчет об этом?

- Еще не решил. С одной стороны это давать повод для ненужных обсуждений, с другой – я открыт для общения, диалогов. И готов отправить отчет в личной переписке.

Также Александр Сергеевич признался, что ни разу проводы земляков в учебные центры для подготовки к участию в зоне СВО не обошлись без личных эмоциональных переживаний.

- Я ни разу не отправил ребят без слез. Мне бы лучше вместе с ними уехать, так было бы легче, справедливее. У меня непреодолимое желание оказаться в зоне СВО. Наши парни защищают нашу страну от фашизма, от общей беды – бросать их в эту минуту будет настоящим предательством. Сегодня мы должны объединиться, чтобы победить. Сделать все возможное для этого.

Рассказал Мелёхин и о помощи бойцам, которую собирали всем районом. Когда бабушки и женщины дружно вязали носки, покупали на собственные деньги нательное белье для отправки.

- Как россиянин, я не могу оставаться в стороне от всего, что сейчас происходит. Я готов оказать любую помощь, которая в моих силах.

Cлов на ветер глава Ординского района не бросает: благодаря его личному участию оперативно решаются проблемы у мобилизованных в учебные центры земляков.

- Я постоянно на связи с мобилизованными. Ежедневно звоню тем, кто еще в Елани, по возможности - кто уже в зоне СВО. Они идут защищать всех нас. И не помочь им просто нельзя.

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