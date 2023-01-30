Фото: МЧС по Пермскому краю.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 29 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 29 января 2023 года зафиксировали 9 чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами: 4 пожара – в Перми; 2 пожара -на территории Пермского округа; по 1 пожару - на территориях Чайковского, Соликамского и Кунгурского округов. На пожарах жертв нет, есть один пострадавший.

В пяти случаях основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В Пермском крае 29 января 2023 года очагами загорания стали: в Перми – многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе, частный жилой дом, бани в Кировском и Орджоникидзевском районах; в Пермском округе – дачный дом и баня; гараж – в Чайковском округе; дощатые хозяйственные постройки - в Соликамском округе; торговый ларек - в Кунгурском округе.

ПОЖАР В СОЛИКАМСКЕ 29 ЯНВАРЯ 2023

Сообщение о пожаре на ул. Дачной Соликамска поступило 29 января 20223 года в 18:25. К месту возникновения очага загорания выехали подразделения МЧС по Пермскому краю в составе 9 человек и 2 единиц техники.

Прибывшие на тревожный вызов пожарные установили, что горит деревянная постройка и есть угроза распространения огня на садовый дом. Приблизительная площадь пожара составила 6 кв. метров.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава от огня спасен садовый дом, который располагался в 2 метрах от пожара. Локализовали пожар в 18:31, полностью ликвидировали - в 18:36. Погибших и пострадавших нет», - сообщили подробности в краевом МЧС.

Предварительной причиной пожара стало отсутствие или несоответствие отступок от дымовой трубы до конструкции здания.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 29 января 2023 года на территории Пермского края 238 профилактические группы в количестве 519 человек осуществили 2283 обхода объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 4095 человек, распространили 3771 памятка.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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