Для 600 тысяч пермяков улучшили интернет

Связь была улучшена в 13 районах Прикамья, в том числе в Кунгурском.

Новогодний подарок сделали специалисты МегаФона жителям Александровска, Березников, Верещагино, Кунгура и еще 10 городов, а также 30 населенных пунктов Пермского края. В этих территориях была модернизирована мобильная сеть, благодаря чему значительно увеличилась скорость мобильного интернета 4G для активных онлайн-пользователей в помещениях и труднодоступных местах.

В конце прошлого года оператор запустил дополнительный «дальнобойный» слой LTE, который обеспечивает расширенный радиус покрытия и лучшее проникновение внутри зданий. За счет проведенных работ существенно выросли устойчивость инфраструктуры и емкость сети. Теперь даже при повышенной нагрузке на сеть абонентам оператора будет гарантировано высокое качество связи.

- Наши специалисты закончили крупный проект по модернизации базовых станций в более чем 80 локациях по всему Пермскому краю. Обновленное телеком-оборудование позволяет одновременно обслуживать больше пользователей и обеспечивает комфортную скорость интернет-соединения. Свыше 600 тысяч жителей региона уже в новогодние праздники и каникулы почувствовали улучшенное качество связи и поздравляли родных и близких, выходя в сеть на высоких скоростях, – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Модернизация сети расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (VoiceoverLTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение - абоненты могут без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

Ранее оператор завершил аналогичный проект по улучшению качества сети в жилых районах Перми, вблизи культурных объектов и в популярных местах отдыха жителей города.