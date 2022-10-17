Пермячка с разбитым сердцем совершила странное преступление

Драма разыгралась на прошлый Новый год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Лидия и Алексей (имена изменены) прожили в гражданском браке пять лет. Ей – 45, и она старше своего мужчины на десять лет. Но разница в возрасте влюбленных не смущала. Пара снимала жилье, за аренду платил глава семьи, а продукты покупались на деньги Лиды. Последние три года Лидия и Алексей жили на улице Делегатской (это в Левшино).

Испортил праздник

Драма разыгралась на прошлый Новый год, когда благоверный заявил, что бросает Лиду и уходит к другой: помоложе. Праздник был испорчен, после скандала женщина хлопнула дверью, а в январе съехала, забрав из квартиры свои вещи.

Со слов Лиды, после расставания бывший, несмотря на то, что сам же ее бросил, уговаривал вернуться и обещал закончить с новыми отношениями. Но у женщины был уже новый друг, с которым она уже жила вместе.

Внезапная встреча бывших

26 марта Алексей со своей новой женщиной пришли в гости к знакомому, а он… оказался новым сожителем Лиды. Так получилось, что две пары, бывших и настоящих, встретились за одним столом. Под градусом на Лешу накатили чувства, он начал признаваться в любви своей старой подруге. Новая пассия обиделась, кинула ключи от квартиры и убежала. Вскоре за ней ушел и Леша.

А Лида подняла ключи: в ее голове созрел коварный план! Цитата из обвинительного заключения: «Решила ему отомстить за то, что так ушел от нее к другой, и за то, что в дальнейшем вновь просил ее вернуться к нему. Она такое отношение к себе не терпит».

Ковер – это благо

Утром 27 марта Лида позвонила бывшему, убедилась, что дома его нет, после чего отправилась к нему в арендуемую квартиру. Женщина понимала, что не имела права проникать в чужое жилище, но была обижена и хотела отомстить предателю. Цитата: «Ковер хотела забрать не с целью пользоваться, а с целью навредить ему, отомстить, лишить его хоть каких-то благ».

Ковер – «благо», напомнило советские времена, когда ковры были предметом роскоши. Но это самое «благо» Лида утащила из квартиры и продала первому встречному за 500 рублей.

В итоге дама совершила не кражу, а другое преступление против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Именно, так называется глава уголовного кодекса РФ, в которой есть статья 139 – «Нарушение неприкосновенности жилища».

Елена Захарченко (следователь СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю):

«В данном случае объект преступного посягательства – право гражданина на неприкосновенность жилища. Поскольку доказано, что женщина, 1976 г.р., ковер забрала не с целью присвоения, а, именно, чтобы отомстить, кражи здесь нет. Но имеет место другой состав преступления. Обвиняемая нарушила неприкосновенность жилища, в чем созналась и раскаивалась. Уголовное дело направлено в суд».

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