Ура, каникулы! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совсем скоро пермских школьников ждут долгожданные осенние каникулы в 2022-2023 учебном году. Родителям уже сейчас предстоит задуматься о том, чем занять своих детей. Самих же ребят этот вопрос будет волновать меньше всего – это еще один повод встретится со своими друзьями, совершить путешествия или прочитать любимую книжку «от корки до корки».

В разных регионах России даты начала и окончания осенних каникул 2022 могут отличаться, администрация школы имеет право устанавливать свои даты.

В России ввели единый период осенних каникул в 2022-2023 учебном году. Даты начала и окончания каникул отличаются для школ, ведущих обучение по четвертям и триместрам.

В Перми часть школ ведут обучение по четвертям, а часть по триместрам.

Четверти и триместры в школах Перми

С 2021 года Россия начала переход от семестров к триместрам. Школа сама выбирает, какое именно разделение учебного года использовать. С 2022-2023 году ученики и их родители еще больше будут сталкиваться именно с триместрами.

При обучении по триместрам происходит деление образовательного процесса на три блока, один триместр делится еще на два периода. Между каждым периодом учащиеся отдыхают. Каникулы продолжаются одну неделю. Учебный период длится 9 месяцев, триместр условно делится пополам.

Разделение учебного года на четверти считается классическим. Оно используется в большинстве школ страны. Деление учебного года делится на два семестра - с сентября по конец декабря, с начала января по конец мая. Одна четверть – это половина семестра.

Осенние каникулы по четвертям 2022

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ, осенние каникулы для школ, ведущим обучение по семестрам и четвертям должны начинаться с 29 октября, а заканчиваться – 6 ноября 2022 года. Осенние каникулы начинаются после окончания первой четверти.

Осенние каникулы по триместрам 2022

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ, осенние каникулы для школ, ведущим обучение по триместрам начинаются и заканчиваются в следующие даты: с 10 по 16 октября 2022 года, с 21 по 27 ноября 2022 года**. Осенние каникулы входят в первый триместр обучения.

Сколько школьников уйдут на осенние каникулы 2022 в Перми

Сеть общеобразовательных организаций в Перми насчитывает 108 учреждений:

- 8 лицеев, 13 гимназий и 17 школ с углубленным изучением предметов;

- 56 общеобразовательных школ;

- 1 школа-интернат;

- 2 вечерние школы;

- 4 школы для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- 7 частных образовательных учреждений.

В общеобразовательных организациях Перми проходят обучение 125 тыс. учащихся: все они будут отдыхать во время осенних каникул 2022 года.

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