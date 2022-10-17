Ура, каникулы!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Совсем скоро пермских школьников ждут долгожданные осенние каникулы в 2022-2023 учебном году. Родителям уже сейчас предстоит задуматься о том, чем занять своих детей. Самих же ребят этот вопрос будет волновать меньше всего – это еще один повод встретится со своими друзьями, совершить путешествия или прочитать любимую книжку «от корки до корки».
В разных регионах России даты начала и окончания осенних каникул 2022 могут отличаться, администрация школы имеет право устанавливать свои даты.
В России ввели единый период осенних каникул в 2022-2023 учебном году. Даты начала и окончания каникул отличаются для школ, ведущих обучение по четвертям и триместрам.
В Перми часть школ ведут обучение по четвертям, а часть по триместрам.
Четверти и триместры в школах Перми
С 2021 года Россия начала переход от семестров к триместрам. Школа сама выбирает, какое именно разделение учебного года использовать. С 2022-2023 году ученики и их родители еще больше будут сталкиваться именно с триместрами.
При обучении по триместрам происходит деление образовательного процесса на три блока, один триместр делится еще на два периода. Между каждым периодом учащиеся отдыхают. Каникулы продолжаются одну неделю. Учебный период длится 9 месяцев, триместр условно делится пополам.
Разделение учебного года на четверти считается классическим. Оно используется в большинстве школ страны. Деление учебного года делится на два семестра - с сентября по конец декабря, с начала января по конец мая. Одна четверть – это половина семестра.
Осенние каникулы по четвертям 2022
Согласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ, осенние каникулы для школ, ведущим обучение по семестрам и четвертям должны начинаться с 29 октября, а заканчиваться – 6 ноября 2022 года. Осенние каникулы начинаются после окончания первой четверти.
Осенние каникулы по триместрам 2022
Согласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ, осенние каникулы для школ, ведущим обучение по триместрам начинаются и заканчиваются в следующие даты: с 10 по 16 октября 2022 года, с 21 по 27 ноября 2022 года**. Осенние каникулы входят в первый триместр обучения.
Сколько школьников уйдут на осенние каникулы 2022 в Перми
Сеть общеобразовательных организаций в Перми насчитывает 108 учреждений:
- 8 лицеев, 13 гимназий и 17 школ с углубленным изучением предметов;
- 56 общеобразовательных школ;
- 1 школа-интернат;
- 2 вечерние школы;
- 4 школы для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- 7 частных образовательных учреждений.
В общеобразовательных организациях Перми проходят обучение 125 тыс. учащихся: все они будут отдыхать во время осенних каникул 2022 года.
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