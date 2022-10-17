Губернатор Дмитрий Махонин побывал в учебных центрах для мобилизованных

Фото: permkrai.ru

Полторы тонны гуманитарного груза: аптечки, термобелье, берцы и продукты были доставлены в учебные центры Елани и Тюмени, где находятся резервисты из Пермского края. Это снаряжение, дополняющее то, которым обязано обеспечить мобилизованных Минобороны, было собрано для жителей Прикамья, призванных в ходе частичной мобилизации.

Час общались «без купюр»

- Везем три тысячи аптечек, две тысячи комплектов термобелья, полторы тысячи пар берцев, тушенку и сладкое. Специальные наборы собрали для наших добровольцев-медиков, - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин, который в выходные побывал в обоих учебных центрах, проверил условия размещения и снабжения прикамских резервистов, а также выяснил, какие проблемы мобилизованных требуют срочного решения.

- Час общались с парнями на плацу, «без купюр». У бойцов много вопросов, и это понятно. Больше всего люди спрашивали о предоставлении кредитных каникул, помощи семьям тех, кого мобилизовали, - рассказал глава региона. - Понятно, что есть озабоченность, как будут поддержаны семьи пермяков, поэтому договорились подумать о дополнительных мерах поддержки. Сразу по возвращении в Пермь продолжим работу в этом направлении.

Дмитрий Махонин отметил, что настрой у мобилизованных боевой, они обучаются стрельбе из различного стрелкового оружия и тяжелых гранатометов. Все укомплектованы необходимым обмундированием.

Чиновник призвал отдать премии в фонд соцподдержки

За успешную работу в 2021 году несколько глав муниципальных округов Прикамья получили премии из федерального бюджета. В их числе и глава Ординского округа Александр Мелехин. Но чиновник отказался от своей премии в пользу беженцев и семей мобилизованных.

«Рад, что работа администрации Ординского муниципального округа была высоко оценена и отмечена. Но с прошлого года многое поменялось. Поэтому эту премию я отправлю в Пермский краевой фонд социальной поддержки населения, который собирает пожертвования для беженцев и помощи семьям мобилизованных», - написал Александр Мелехин на своей личной странице в ВКонтакте и призвал своих коллег последовать его примеру.

Горки будут, а фейерверк отменят

В Пермском крае решено не отказываться от проведения новогодних мероприятий, чтобы не лишать детей праздника. В частности, в Перми, как и в предыдущие годы, будут построены центральный ледовый городок с горками на эспланаде и ледовые городки в районах. Но праздничного фейерверка не будет. Отменят также и ежедневные выступления артистов в ледовом городке в течение длинных новогодних выходных.

Сама же новогодняя ночь пройдет, по словам главы Перми Алексея Дёмкина. «в более спокойном» формате.

БУДЬ В КУРСЕ!

Для детей мобилизованных жителей Прикамья и сотрудников оборонных предприятий в муниципальных детских садах будут открыты круглосуточные группы. Они сформируются по заявлениям от родителей.

Также в каждом районе Перми откроются дежурные группы детсадов, которые будут принимать детей в субботу и воскресенье.

Адреса дежурных групп

- Дзержинский район: «Лидер» (ул. В. Каменского, 8), «Конструктор успеха» (ул. Машинистов, 51).

- Индустриальный район: №47 (ул. Танкистов, 66).

- Кировский район: №111(ул. Ласьвинская, 22а).

- Ленинский район: № 36 (ул. Екатерининская, 142).

- Мотовилихинский район: №272 (ул. Дружбы, 15) и № 393 (ул. Гашкова, 22а).

- Орджоникидзевский район: №175 (ул. Карбышева, 34) и «Электроник» (ул. Академика Веденеева, 13а).

- Свердловский район: №364 (ул.Моторостроителей, 4), «Карусель» (ул.1-я Красноармейская, 54), №418 (ул. Нейвинская,10а), №165 (Новые Ляды, ул. Мира,15).