Документалисты оцифровали самую раннюю сделанную в Перми киносъемку

Скриншот видео: Пермь 300. Готовимся к юбилею вместе/ВКонтакте

Оцифрована самая ранняя известная киносъемка, сделанная в Перми еще в 1918 году. Об этом сообщает паблик «Пермь 300. Готовимся к юбилею вместе!».

На кадрах запечатлен приезд в краевую столицу члена Политбюро ЦК партии Григория Зиновьева. Также можно увидеть уникальные кадры и сравнить, как раньше выглядели знакомые пермякам места — Соборная площадь, Спасо-Преображенский кафедральный собор, где располагалась Пермская художественная галерея, дом Мешкова и Мотовилиха.

Оцифровкой занимались Семен Соснин и Александр Дерябин, сотрудники «Пермской синематеки» и киностудии «Новый курс», редакторы проекта «Пермь как фильм». В рамках проекта к 300-летию города объединят 12 документальных и игровых лент, рассказывающих об истории и современности Перми. Их покажут летом 2023 года.

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