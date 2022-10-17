В суде о нападении на пермский университет зачитали показания родственников и девушки студента-убийцы

Отец Бекмансурова дал ему около 30 тысяч на оружие. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском краевом суде продолжается процесс по делу о вооруженном нападении на пермский университет. На заседании, которое проходило 17 октября, огласили показания отца и бабушки студента - убийцы. Отец, напомним, не смог явиться в суд, так как пошел добровольцем на спецоперацию, а бабушка, которую вызывали по всем правилам, не явилась в суд и не берет трубку. Поэтому их показания зачитывал гособвинитель.

И отец, и бабушка считали его идеальным

- После рождения у Тимура были проблемы со здоровьем, ему сделали операцию на пищевод. Потом сын рос и часто болел. В школу пошел в Глазове. Учился хорошо, - читает показания родных Бекмансурова гособвинитель. - Родители сначала жили у бабушки - матери отца, потом купили комнату, а потом 2-комнатную квартиру. Во втором классе родители развелись. Потом мать нашла работу бухгалтером в Перми и переехала. Со слов отца, учился сын хорошо, раз в два дня созванивались. В 10-12 лет сказал отцу, что хочет купить оружие, чтобы охотиться. В 2020 году он сказал, что копить на ружье. В январе 2020 года отец вернулся с командировки и дал сыну около 30 тысяч на оружие. Сам отец никогда оружия не имел.

Встречался с девушкой

У Бекмансурова была девушка. Она рассказала, что они встречались с седьмого класса. Потом еще полгода в 9 классе. Тимур показывал ей оружие. Говорил, что люди прогнили.

- Мы редко ссорились. Мы ходили на свидания, он обнимал меня, уважал, - рассказала девушка бывшего студента.

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