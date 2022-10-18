Студенты прикамских техникумов и колледжей приняли участие в Дне СПО

В Агропромышленном техникуме прошли мероприятия, посвященные дню Профтехобразования

Дата праздника связана с указом президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР», принятого 2 октября 1940 года, который дал мощный толчок развитию системы профессионального образования в стране. Сегодня подготовке кадров рабочих профессий новой формации уделяется особое внимание. Поэтому не случайно президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования. В этом году он отмечался впервые.

Знакомство с будущей профессией

Пермские учебные заведения приняли активное участие в праздновании Дня среднего профессионального образования. Мероприятия, посвященные Дню СПО, проходили в течение сентября и начала октября.

Преподаватели и студенты техникумов и колледжей Прикамья приняли активное участие в мероприятии «СПОсоб открыть мир», в рамках которого каждый рассказал о том, как попал в СПО, как сложился его путь, что для него значит быть частью СПО.

Пермский краевой колледж «Оникс» и Строгановский колледж провели дни открытых дверей для детей с ограниченными возможностями здоровья «Безграничные возможности». Ребятам провели экскурсию по образовательным организациям, познакомили с преподавателями, провели ряд мастер-классов.

В свою очередь студенты техникумов и колледжей в рамках мероприятия «Ночь на фабрике» побывали на предприятиях, на которых им, возможно, предстоит работать в будущем.

Студенты-кинологи Коми-Пермяцкого агротехнического техникума посетили кинологическое отделение ФКУ СИЗО-4. Студентам на тренировочном комплексе показали мастер-класс с элементами розыскных, патрульно-розыскных операций на наличие наркотических веществ. Каждый студент смог попробовать себя в роли кинолога.

Также учащиеся Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа ордена «Знак Почета» побывали на предприятии «Северные электрические сети», увидели тренировочный полигон для соревнований сотрудников, различную специализированную технику для выполнения электромонтажных работ, учебный класс, где сотрудники проходят обучение и выполняют тесты для соответствия работ.По завершении встречи студентов пригласили на предприятие для прохождения производственной практики.

Студенты Соликамского автодорожно-промышленного колледжа познакомились с производственной деятельностью автолесовозного цеха АО «Соликамскбумпром».

А Березниковский политехнический техникум организовал профориентационное мероприятие в формате экскурсии на предприятие ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», в котором приняли участие студенты из четырех территорий Пермского края – Березников, Соликамска, Осы и Красновишерска. В ходе экскурсии ребята познакомились с процессом и оборудованием, узнали об условиях работы на калийном комбинате.

Фото без фотошопа

Одним из самых популярных мероприятий стал студенческий арт-флешмоб, проведенный Краевым индустриальным техникумомим. В.П, Сухарева, по воссозданию сюжетов картин рабочих профессий, который подарил всем участникам массу положительных эмоций.В рамках этого флешмоба студенты реконструировали сюжеты плакатов и картин известных художников, посвященных учебе и рабочим специальностям. Для этого они фотографировали себя и своих друзей в соответствующей одежде и с аксессуарами, изображенными на картинах. Причем, фотокартины они воссоздавали без всякого фотошопа, все исключительно реально.

Студенты Пермского техникума промышленных и информационных технологий воссоздали сюжет картины «Переэкзаменовка» Федора Решетникова

В числе картин, ставших образцами для подражания, - «Домашнее задание» Валентина Серова, «Химики» Петра Игнатьева, «Опять двойка» Федора Решетникова, «Парикмахер» Берты Моризо,«Крестьянская девушка за вышиванием» Алексея Венецианова.

Самыми активными участниками арт-флешмоба стали студенты Чайковского техникума промышленных технологий и управления, которые создали более десяти картин. Также свои работы показали Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова, Пермский радиотехнический колледж им. А. С. Попова, Соликамский горно-химический техникум, Лысьвенский политехнический колледж, Кунгурский центр образования №1, Пермский нефтяной колледж и другие учебные заведения края.

Мир «особого» воспитателя

Не только фотографии, но и целые фильмы создавали прикамские студенты.

Учащиеся Пермского педагогического колледжа в рамках Всероссийского конкурса студенческих роликов #Тывхорошейкомпании сняли видеосюжет в номинации «Моя профессия». В съемках видеосюжета под названием «Мир «особого» воспитателя» студентам помогали «особые» ребята из Центра развития ребенка детского сада №178. Студенты показали трудности и радости профессии и через весь сюжет пронесли очень важную мысль:

- Ребенок должен знать, что есть место, где его принимают и любят таким, какой он есть. И это место - наши сердца, сердца воспитателей «особых» детей.

В роли учителя – студент

Одним из мероприятий Дня СПО стал Всероссийский конкурс «Управляй колледжем» - это День самоуправления, в течение которого обязанности администрации и преподавателей исполняют дублеры из числа студентов. Испытали себя в роли учителей и проводили занятия учащиеся Уральского медицинского колледжа из Губахи, Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа, Березниковского строительного техникума, Строгановского колледжа, Березниковского медицинского колледжа, Пермского базового медицинского колледжа, Кудымкарского медицинского училища, Горнозаводского политехнического техникума, Пермского колледжа транспорта и сервиса, Коми-Пермяцкого агротехнического техникума.

Это далеко не все мероприятия, состоявшиеся в Пермском крае в честь Дня СПО. Первый праздник прошел очень массово и успешно, отвечая целям повышения престижа рабочих профессий и формирования позитивного имиджа учащегося СПО.