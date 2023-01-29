В Перми ветеран Великой Отечественной войны отметила 100-летний юбилей

Снимок на память. Фото: из личного архива.

Сто лет назад в Пермской области родилась девочка.

С 5 лет маленькая Аня мечтала стать медсестрой. После школы она поступила в пермский медицинский техникум.

Последний экзамен в техникуме был назначен на 22 июня 1941 года. В этот день по радио объявили о том, что началась война.

Первая ее работа была в госпитале, куда стали поступать с фронта раненые.

А в ноябре 1942-го Анну Алексеевну Богомякову и саму призвали на фронт - отправили на станцию Очаков Московской области, где формировалась женская стрелковая часть. Ей сказали, что она будет командиром орудия.

Затем, учитывая ее специальность, девушку перевели в медицинский санитарный батальон, в котором она служила медсестрой до конца войны.

Демобилизовалась Анна Богомякова только в 1946-ом. Фото: личный архив.

После войны Анна Алексеевна вернулась в Пермь и продолжала работать сестрой милосердия.

Поздравить Анну Алексеевну со столетним юбилеем пришли представители администрации Орджоникидзевского района, председатель ТОС «Заозерье», специалисты районного Совета ветеранов, ученики школы №101.

А также – ее многочисленные родные и близкие: Анна Богомякова воспитала троих детей, у нее 6 внуков, 11 правнуков и 7 праправнуков.