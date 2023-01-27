Риэлторы рассказали, что будет с ценами на жилье в Приволжье в 2023 году

Счастливый момент. Но придется еще выплачивать ипотеку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Планируете продавать квартиру – не затягивайте, желаете приобрести жилье, можно рискнуть и подождать, надеясь, что цены снизятся - примерно такой эпиграф можно вынести к прогнозам цен риэлторов Приволжского округа на 2023 год.

«Вторичка» может подешеветь

Год начался с того, что почти все крупнейшие банки объявили о подорожании ипотеки. Кредит на покупку вторичного жилья теперь можно взять по ставке никак не меньше 12 процентов.

- Это неизбежно отразится на ценах, сдерживая их, а по вторичному жилью может привести и к их снижению, - предполагает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

По словам экспертов, в каждом регионе Приволжья могут быть свои темпы снижения цен на рынке вторичного жилья.

- Но в среднем цены по «вторичке» будут опускаться в ближайшее время примерно на один процент в месяц - плюс-минус, - прогнозирует руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Покупают меньше, чем строят

Действительно, эти тенденции в полной мере прослеживаются буквально во всех регионах Приволжья. И там, где цена за квадратный метр уверенно перевалила за сотню тысяч, и где жилье все-таки подешевле. Там, где власти рассчитывают на рост жилищного строительства, и где он явно затормозился.

К примеру, в Казани глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин заявил, что в этом году в республике сдадут не менее 2,83 миллиона квадратных метров жилья. Это довольно много, хотя и меньше, чем рекордные прошлогодние 3,1 миллиона.

Но и в этой республике риелторы считают, что даже при покупке нового жилья можно использовать стратегию выжидания. По их оценке, почти половина квартир в Казани остаются не распроданными, и взрывного роста цен, как это было в прошлом году на фоне слухов о грядущей отмене льготной ипотеки, ждать точно не стоит. Они и так уже значительно выросли: за полгода средняя цена на двухкомнатные квартиры увеличилась на 13 процентов и составила к концу года 8,6 миллиона рублей.

Достигли своего предела и цены на рынке вторичного жилья, и эксперты не исключают их снижения в первом квартале этого года. Например, в самом дорогом Приволжском районе столицы Татарстана квадратный метр на «вторичке» за прошлый год вырос в цене со 125 тысяч до 130 тысяч рублей, и в декабре двухкомнатную квартиру здесь продавали уже дороже 7 миллионов рублей.

Жилье эконом-класса останется в цене

Подобная картина наблюдалась и в Самарской области. За последний год рост цен на недвижимость в Самаре составил от 15 до 30 процентов.

- В предыдущие годы строители в Самаре запланировали и ввели мало жилья, поэтому когда льготная программа кредитования простимулировала спрос, рынок предложения оказался к этому не готов, самые привлекательные варианты быстро раскупили, - объясняет ценовой всплеск самарский риелтор Олег Никитенко. - Жилье эконом-класса вряд ли ‘подешевеет - из-за роста цен на стройматериалы. Застройщики жилья премиум-класса будут держать цену за счет дополнительной «начинки» элитных домов. А вот новостройки в диапазоне 60 -80 тысяч рублей за квадратный метр, действительно, могут незначительно подешеветь.

Что касается вторичного жилья, то, как прогнозируют эксперты, цены на него в Самаре будут снижаться, поскольку спрос на него, в отличие от новостроек, растет: количество сделок по «вторичке» увеличивается, а по новостройкам - уменьшается.

В Перми аналитики ожидают лишь небольшой корректировки цен по элитному жилью, поскольку у региона есть свои особенности.

- В декабре мы наблюдали рост рынка недвижимости: в районе 5 процентов на рынке нового жилья и около полутора процентов на вторичном рынке - сказались опасения о том что льготная ипотека закончится, - говорит руководитель пермского агентства недвижимости Екатерина Пахомова. - Сейчас средняя стоимость квадратного метра нового жилья составляет 105 тысяч рублей, на «вторичке» - 85 тысяч. Думаю, что значительного снижения цен по новостройкам в ближайшее время не будет. В отличие от некоторых других регионов Приволжья, у нас на рынке недвижимости в основном представлено жилье эконом-класса, и из-за удорожания стройматериалов застройщики просто не в состоянии продавать квартиры дешевле. И лишь по ряду объектов бизнес-класса цены могут скорректироваться, поскольку они были явно перегреты. А вот по вторичному жилью можно ждать некоторого снижения цен.

Впрочем, «оживить» рынок новостроек в течение года могут стимулирующие меры поддержки, если их предусмотрят для застройщиков и для покупателей жилья. Так, уже принято решение о продлении некоторых видов льготной ипотеки, что должно помочь обзавестись жильем некоторым категориям жителей приволжских регионов.

ВАЖНО

Как поддержат покупателей жилья

В этом году, несмотря на опасения, все-таки продлили и даже расширили льготы для некоторых категорий граждан. Смотрим, как в 2023-м будут поддерживать покупателей жилья.

- Программу льготной ипотеки «Господдержка», которая должна была завершиться 31 декабря 2022 года, продлили до 1 июля 2024 года. Правда, ставку подняли с 7 до 8 процентов.

- Семейную ипотеку распространили на те семьи, в которых двое детей не достигли 18 лет.

- Увеличился материнский капитал: на первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года, он составит 589 500 рублей, на второго ребенка, если маткапитал на первого ребенка не назначался, - 779 000 рублей.

- До 1 июля 2023 года дольщиков освободили от пени и неустоек за несвоевременное внесение платежей застройщику, если квартира куплена в рассрочку.

РЕЙТИНГИ

Где жилье дороже, где дешевле

В Минстрое РФ рассчитали среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах на начало 2023 года. Этот показатель учитывается при расчете размера социальных выплат на строительство и приобретение жилья. Он позволяет также сравнить: где жилье дороже, а где дешевле.

В целом по стране, самые высокие цифры ожидаемо оказались в Москве - 169 679 рублей, самые низкие - в Ингушетии - 45 805 рублей. В среднем по России - 88 737 рублей.

Среди регионов Приволжского федерального округа наибольшая средняя цена квадратного метра зафиксирована в Татарстане - 128 213 рублей. Также в тройку лидеров вошли Нижегородская область (112 071 рубль) и Башкортостан (97 756 рублей). Наименьший показатель в Оренбургской области – 52 025 рублей.

КАК У НИХ?

Средние цены на метры

Татарстан 128 213

Нижегородская область 112 071

Башкортостан 97 656

Пермский край 89 466

Самарская область 86 520

Чувашия 72 952

Пензенская область 72 788

Ульяновская область 71 760

Кировская область 71 351

Саратовская область 70 574

Удмуртия 70 325

Мордовия 66 484

Марий Эл 59 290

Оренбургская область 52 025