Сводка пожаров. Фото: МЧС по Пермскому краю.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 26 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 26 января 2023 года зафиксировали 8 чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами: по 2 пожара – в Перми и Пермском округе; по 1 пожару - на территориях Оханского, Добрянского, Лысьвенского и Ординского округов. Погибших нет, есть травмированный.

В четырех случаях основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

В Пермском крае 26 января 2023 года очагами загорания стали: в Перми – многоквартирные дома Свердловском и Ленинском районах; в Пермском округе – многоквартирные дома; гараж - в Оханском округе; частный жилой дом - в Ординском округе; дачный дом - в Добрянском округе; гаражи - в Оханском и Лысьвенском округах.

ПОЖАР В ДОБРЯНКЕ 26 ЯНВАРЯ 2023

Сообщение о пожаре на ул. Прикамской в поселке Нижний Лух Добрянского округа поступило 26 января 2023 года в 08:42. К месту возникновения очага загорания выехали подразделения МЧС по Пермскому краю, добровольной пожарной команды села Висим в составе 10 человек и 3 единиц техники.

Прибывшие на тревожный вызов пожарные установили, что происходит горит дачный дом на площади около 30 кв. метров.

«Профессиональные и слаженные действия пожарных позволили спасти от огня баню и гараж, которые располагались в 3 метрах от места пожара. Локализовали пожар в 08:51, полностью ликвидировали - в 09:15. Погибших и пострадавших нет», - сообщили подробности в краевом МЧС.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 26 января 2023 года на территории Пермского края 204 профилактические группы в количестве 472 человек осуществили 2299 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 3690 человек, распространили 2969 памяток.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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