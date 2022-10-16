В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор на поиски 17-летнего подростка

Максим Пирожков. Фото: поисковой отряд Регион59

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили срочный сбор на поиски 17-летнего Максима Пирожкова. Сообщает, что в полночь 16 октября молодой человек ушел из развлекательного комплекса «Клевое место» в деревне Новая Ферма Лысьвенского района и бесследно исчез.

Приметы

Рост 187 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза. Был одет в бежевую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные сланцы.

Всех, кто может принять участие в поисках, ждут прямо сейчас возле развлекательного комплекса «Клевое место». Искать подростка будут как в городе, так и в лесу. Поэтому одеться нужно по погоде, взять с собой светоотражающий жилет или одежду с яркой деталью, фонарь, полностью заряженный телефон и пауэр банк. А также воду и перекус.

Телефоны для связи: 8-912-880-41-60 - волонтеры; 8-992-233-14-28 - координатор на месте Оксана.