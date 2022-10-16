Пермячка испытала восторг вперемешку с ошеломлением. Фото предоставлено читательницей

В Пермском цирке завершаются гастроли удивительного шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». Многие пермяки знают, что цирк Эрадзе - это незабываемое, красочное и масштабное зрелище. Великолепные костюмы, впечатляющие световые эффекты, чарующая музыка, веселые шутки клоунов, головокружительные пируэты воздушных гимнастов, и невероятные выступления дрессированных животных заставляют зрителей следить за происходящим, затаив дыхание. Наша читательница вместе со своими детьми побывала на одном из заключительных показов и поделилась впечатлениями от увиденного.

- Шоу длилось 3 часа, с антрактом в 20 минут, но дети ни капельки не устали, потому что все было красочно, ярко, невероятно красиво и очень интересно, - рассказывает пермячка. - Мы сидели на первом ряду и до начала представления, чтобы знать, к чему готовиться, я поинтересовалась, будут ли выступать какие-то опасные животные. Мне сказали, что будет только мишка, который выступит прямо перед нами. Я специально подготовила телефон и ждала. А когда косолапый оказался буквально в метре от нас, я просто обомлела. Медведь посмотрел мне прямо в глаза, при этом ни я, ни дети ничуть не испугались, но эмоции были непередаваемые, это был какой-то восторг вперемешку с ошеломлением.

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