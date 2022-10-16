Дмитрий Махонин встретился с мобилизованными в учебном центре в Елани

Фото: permkrai.ru

Вместе с командиром воинской части Дмитрием Аксеновым Дмитрий Махонин и Антон Немкин ознакомились со снабжением военных, с условиями размещения и подготовки бойцов, а также пообщались с мобилизованными прикамцами. Солдаты задавали вопросы и просили о помощи их родным и близким в бытовых вопросах, ведь у некоторых дома одни остались жены и матери.

По словам губернатора, поддержка мобилизованных жителей региона и их семей, находится на постоянном контроле как у региональной администрации, так и у органов местного самоуправления.

«Больше всего вопросов было по предоставлению кредитных каникул и помощи семьям тех, кого мобилизовали. На месте мы записывали номера телефонов, чтобы адресно отработать каждую проблему. Также договорились, что все, кто не успел обратиться сегодня, подготовят свои запросы и пожелания, опишут проблемы и укажут контакты, а командиры взводов передадут их нам. Сегодня же по подразделениям распределили содержимое отправленной нами фуры с вещами и медикаментами. Поставки будут продолжаться. С командиром части договорились оставаться на связи, чтобы оперативно решать возникающие у парней вопросы», - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Фото: permkrai.ru

Глава региона и Антон Немкин договорились с командованием о постоянном взаимодействии и поддержке работы учебного центра. Парламентарий также сообщил о законодательных поправках, направленных на поддержку и защиту прав мобилизованных, а также их семей.

Ранее, 14 октября, в Елань прибыл гуманитарный груз для мобилизованных: аптечки, термобельё, берцы и продукты. Поставки будут продолжаться. В следующий гуманитарный груз войдут комплекты зимней одежды.

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