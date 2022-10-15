Пермяки окунулись в прошлое в мотовилихинских заброшках

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу пермяки смогли окунуться в атмосферу советского прошлого, поностальгировать под моросящим дождем, глядя на то, как люди развешивают белье на улице, мужики на скамейке играют в домино, а дети рассматривают старые игрушки.

Перформанс на территории пермских заброшек в Мотовилихинском районе решила организовать Динара Садыкова, перформер, актриса, автор кино.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Эти дома совсем скоро исчезнут с лица земли, а вместе с ними возможность перемещаться во времени: бродить по старому кварталу и видеть его глазами второклашки, - говорит автор перформанса. – Участники смогли сегодня пройти мимо модниц с чемоданами, которые отправляются на юга, мимо мамаш с колясками, соседа, который играет на баяне.

Предлагаем посмотреть наш фоторепортаж и попрощаться с двухэтажками между улицами Ким, Тургенева, Лебедева и Соломина, которые были построены в 1950-е годы из шлакоблока, а в ближайшее время будут ликвидированы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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