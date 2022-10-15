В Перми будут судить антипрививочника, купившего в интернете липовый куар-код

За покупку куар-кода мужчина может получить реальный срок заключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермские полицейские по борьбе с экономическими преступлениями выявили, а сотрудники Следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю расследовали и направили в суд уголовное дело по взяткодателю – антипрививочнику.

События лета 2021 года. В разгаре вакцинация населения от ковида. Кто-то из нежелающих делать прививку ищет подпольные пути получить куар-код.

39-летний мужчина, менеджер по продажам, прочитал в интернете объявление о том, что человек за определенную сумму денег решает проблему. Антипрививочник перевел на киви-кошелек шесть тысяч рублей. Часть денег осела в кармане посредника, остальной гонорар «за услугу» ушел какому-то доктору (врач - взяткополучатель был изначально неизвестен).

Менеджер получил сертификат о вакцинации, куар-код, сведения были занесены на портал «Государственных услуг». Мужчина жил счастливо, но спокойствие его нарушили оперативники БЭП. Они выявили факт покушения на дачу взятки, выявили и самого «специалиста» – посредника. А далее в деле разбирался уже Следственный комитет.

- Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по статье: «Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий», - сообщила «КП» старший следователь следственного отдела по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Светлана Зотина. - Мужчина, 1982 г.р., вину признал. Уголовное дело направлено в суд.

Надо сказать, что менеджер – антипрививочник в 2013 году уже был судим за сбыт наркотиков, освободился в 2018 году, и в его действиях сейчас имеет место рецидив преступлений.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru