В Пермском крае семья мобилизованного осталась без крыши над головой

Женщины и дети остались в том, в чем были. Фото: Администрация Куединского муниципального округа.

В Куединском муниципальном округе 14 октября сгорел дом, в котором проживала семья мобилизованного парня. Огонь вспыхнул в частном доме в селе Бикбарда. В нем жили мама мобилизованного, младшие брат и сестра, дети учатся в первом и пятом классе, а также их бабушка.

Информацию об этом сообщили в местной администрации. Семья потеряла в пожаре все что было: сгорел дом, все вещи в нем и надворные постройки.

- Когда случился пожар, женщина была на работе на местной ферме, ее 75-летняя мама в это время была дома, она вышла на улицу, когда начался пожар, дети гуляли на улице, - рассказала сотрудница территориального отдела Татьяна Плотникова. – Никто не пострадал, но сгорело все имущество.

Дом полностью сгорел. Фото: Администрация Куединского муниципального округа.

У погорельцев осталось лишь то, в чем они были. Женщина прибежала к дому, когда спасать было уже нечего. Семью на время приютили соседи, в дальнейшем вопрос с их размещением пообещали решить в администрации.

Татьяна Плотникова рассказала, что в понедельник будут заниматься восстановлением документов, нет даже банковской карты, куда можно перечислить средства. Односельчане уже помогают семье, у которой случилась беда, принесли им продукты и кое-какие вещи.

Они будут рады принять любую помощь: девочка, 5 класс, рост 143 см, размер обуви 36, мальчик, 1 класс, рост 126 см, размер обуви - 33. Женская одежда 48/50 (мама) и 50/52 (бабушка). Обувь - 36 и 37.

Кроме этого можно принести: продукты длительного хранения, канцтовары, обувь, постельные принадлежности, посуду. Оставить их можно в Бикбардинском территориальном отделе либо в соцзащиту по адресу: поселок Куеда, улица Гагарина, д.19, каб.№30, тел. 3-42-01 (в рабочие дни). Также по всем вопросам обращаться по тел.: 8 902 797 16 53, 8(34262) 2 85 67, Бикбардинский территориальный отдел.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru