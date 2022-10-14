В выходные в Пермь доставят мощи Георгия Победоносца и Луки Крымского

Святой Георгий Победоносец - покровитель воинов, а Святитель Лука Крымский считается покровителем медицинских работников

В воскресенье, 16 октября, в Пермь доставят икону с частицей честных мощей великомученика Георгия Победоносца и ковчег с частицей мощей Святителя Луки Симферопольского и Крымского.

Верующим пермякам можно будет поклониться святыням в храме иконы Божией матери «Утоли моя печали» (улица Лодыгина, 40 а) до 20 ноября включительно.

Как рассказал настоятель храма отец Илия (Володин) богослужения в храме совершаются ежедневно в 9 утра и в 17 часов вечера. Кроме того, ежедневно в 16:30 будут читаться акафисты Святителю Луке и великомученику Георгию Победоносцу. Ежедневно, помимо уставных богослужений, будет совершаться молебен этим великим святым угодникам.

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00. Доступ к святыням будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Святитель Лука Крымский считается покровителем медицинских работников. Врачи верят, что обращение к нему поможет установить правильный диагноз пациента и успешно провести лечение.

Также к нему обращаются за помощью при тяжелых неизлечимых болезнях. Зачастую паломники просят у святителя благословения для родителей, укрепления моральных сил и семейных отношений.

Святой Георгий Победоносец - покровитель воинов. У него просят о защите от врагов и от людской злобы, об утешении в бедах и о поддержке в тяжелых жизненных ситуациях, о защите от природных стихий, об излечении от тяжелых недугов, о помощи в поиске правильного пути в жизни, об укреплении в вере.