В Прикамье открылся Единый центр для помощи семьям мобилизованных

Сегодня, 14 октября, в Перми на заседании регионального штаба «Мы вместе» было объявлено о создании Единого центра для помощи семьям призванных граждан в рамках частичной мобилизации. Он открылся на площадке Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия».

В заседании приняли участие руководитель Регионального исполнительного комитета Партии Станислав Швецов, заместитель руководителя Региональной общественной приёмной, член Генерального Совета партии Елена Савельева, директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, представители министерств краевого Правительства, «Молодой Гвардии» и других общественных организаций Прикамья.

Как рассказал Станислав Швецов, основным направлением работы Единого центра является всесторонняя поддержка и сопровождение семей, члены которых были мобилизованы или вызвались добровольцами. Им будет комплексно оказываться необходимая социальная, консультационная, юридическая, психологическая и иная помощь. В данном направлении применяется модель работы Волонтёрских центров.

«Есть большой запрос общества на эту помощь. Не только в краевой столице, но ив целом по региону. Поэтому в местных штабах в каждом муниципальном образовании также организована такая работа», - отметил руководитель исполкома «Единой России».

Евгений Хузин подчеркнул, что в период пандемии уже наработан положительный опыт слаженной работы большого числа участников акции «Мы вместе». В текущей ситуации необходимо сосредоточиться на оказании адресной помощи семьям военнослужащим, решая каждую проблему индивидуально. В том числе, по различным бытовым запросам, таким как помощь в ремонте, доставка продуктов, уход за домашними питомцами и пр.

«На базе приёмной есть вся необходимая инфраструктура, команда профильных специалистов, которые знают, как выявлять каждый конкретный вопрос и эффективно решать его. Большим подспорьем является и то, что приёмная может выступать объединяющим центром по взаимодействию с депутатским корпусом, исполнительными органами власти и партнёрами акции «Мы вместе», - рассказала Елена Савельева.

По итогам заседания участники обменялись мнениями и обсудили вопросы организации межведомственного взаимодействия и координации работы на местах, чтобы помощь семьям мобилизованных пермяков была максимально эффективной и оперативной.

Обратиться в Единый центр можно по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 210. Он будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Также можно позвонить по телефонам:+7 (342) 236-82-29 и +7 (342) 236-79-92 или оставить электронное обращение на сайте Региональной общественной приёмной.