Синоптики рассказали, когда пермякам ждать первый снег

В выходные погода еще будет оставаться стабильной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ну что, пермяки, пора доставать из шкафа теплые пуховики и шапки. Осень вступает в свои законные права – солнца будет все меньше, дождей и холодных дней все больше.

- Похолодание будет постепенным, - рассказал «Комсомолке» инженер ГИС-центра классического университета Андрей Шихов. – Серьезное снижение температуры ожидается уже на следующей неделе. Тогда же вероятен первый снег.

В выходные погода еще будет оставаться стабильной. В субботу по всей территории края пройдут небольшие дожди, температура днем – около +8…+10 градусов. В ночь на воскресенье заметно похолодает, по краю возможны заморозки с температурой ниже нуля. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Осадков уже не будет, ветер слабый, как и в течение всей этой недели.

В понедельник ожидается небольшое потепление с дневной температурой до +10 градусов. А дальше, сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, в связи с активацией циклонической деятельности на Европейской территорией России начнется изменение характера погоды.

- Начиная с 19 октября, ожидается вторжение на ЕТР умеренно холодного воздуха с Баренцева моря, - объяснили метеорологи. - Первый циклон в серии пройдет над Арктическим побережьем, а второй – по сниженной траектории, то есть с Балтийского моря через центр ЕТР и Волго-Вятку на Средний Урал.

Циклон принесет в Пермский край не только интенсивные дожди, но и мокрый снег. Его можно ждать уже в 20-х числах октября.

Когда же пермякам ждать первых сугробов?

Как объяснил Андрей Шихов, сценарий погоды меняется каждый день, но общая тенденция уже понятна – впереди осадки с дневной температурой чуть выше нуля градусов. Примерно такой же погода в октябре была и в предыдущие два года. Скорее всего, снежный покров появится уже в последней декаде месяца.

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