Ледовый городок и новые аттракционы: как изменится парк Горького к Новому году и юбилею Перми

Фото: Парк Горького Пермь/ВКонтакте

Пермский парк Горького - любимое место отдыха пермяков и жителей города. Ежегодно его посещают около трех миллионов человек. Весной 2021 года в парке сменилось руководство. Новым директором стал Александр Целуйко. В интервью «Комсомолке» он рассказал о том, как в парке готовятся к празднованию Нового года и 300-летия Перми.

Александр Целуйко. Фото из личного архива.

Праздник к нам приходит

Зимой в парке Горького продолжат работать несколько аттракционов, среди которых колесо обозрения, автодром, «Емеля», «Ламбада», «Восточный экспресс» и другие. Кроме того, появится ледовый городок. Он разместится на центральной площади парка - территории вокруг Ротонды.

Особой тематики у ледовых фигур не будет, но появятся четыре горки. Самая большая из них - «Савушка». Это деревянная горка для катания на «ватрушках», высотой в три метра. Длина ската - 10 метров.

Эскиз горки. Фото предоставлено Парком Горького

Также будут установлены ледовый лабиринт и три ледовые горки: горка с двумя скатами, горка-воронка и круговая горка-змейка.

С прошлого года действуют новые федеральные правила, согласно которым горки выше 40 сантиметров приравниваются к аттракционам. Теперь их можно устанавливать только после сертифицирования и прохождения государственной регистрации. На деревянную горку сертификат уже есть. Чтобы сделать горки безопасными, их зальют питьевой водой и разделят ограждениями.

Ледовый городок будет построен на средства парка и спонсоров. Он откроется после 25 декабря.

Вместо «Седьмого неба» построят «Башню»

В этом году в парке Горького уже установили два новых аттракциона: для взрослых - «Диско», а для детей - «Двухэтажный конвой». В следующем году парк пополнят еще три.

Аттракцион «Пиратский корабль» будет похож на «Емелю», только в два раза больше. Появится еще одна карусель, но на этот раз двухэтажная. Установленный в 2016 году самый высокий аттракцион «Седьмое небо», который на высоте 15-этажного дома вращает кресла на цепочках, демонтируют. На его месте появится 30-метровая «Башня».

Как рассказал директор парка, у пермяков есть любимые аттракционы, главные из которых - колесо обозрения и Music Express Cotton Club с вагончиками, которые на большой скорости едут по кругу и неожиданно закрываются. Также в топ входят «Диско» и «Емеля».

Народные гуляния

Парка Горького уже готовится к мероприятиям следующего года. Проводиться они будут еженедельно. В парке отметят общегородские и общероссийские праздники, а также традиционно организуют собственные, среди которых «Фестиваль ползунков», «Парад колясок», «День парка» и многие другие.

Главным вопросом остается празднование 300-летнего юбилея Перми. Сейчас администрация парка занимается планированием приуроченных к нему мероприятий.

К юбилею отреставрируют ротонду

Один из главных объектов парка Горького, ротонду, этим летом закрыли на реконструкцию. Она относится к памятникам архитектуры города. Была построена еще в 1824 году по проекту архитектора Ивана Свиязева к приезду в Пермь императора Александра I.

Ротонда сделана из дерева, поэтому регулярно нуждается в уходе. Ежегодно проводится ее косметический ремонт, а первая большая реконструкция была выполнена в конце 1990-х годов.

Ко Дню города ротонда полностью обновится. Будут заменены ее деревянные перекрытия и обшивки, а крышу перекрасят в зеленый цвет. После реконструкции ротонду украсит архитектурная подсветка.

Главное - это благоустройство

- Дальнейшее развитие парка будет больше связано с благоустройством, созданием зон свободного доступа и мест для того, чтобы люди пришли, посидели и отдохнули, — отметил Александр Целуйко. - Планируется обустроить «Сиреневую аллею» и «Мамину аллею» с беседками по улице Краснова.

В этом году также открыли 300-метровую скамейку к юбилею города. С этим арт-объектом парк участвовал в XX международном смотре-конкурсе «Хрустальное колесо 2022» в Сочи, где получил награду в номинации «Благоустройство».

Награда в номинации «Благоустройство».

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