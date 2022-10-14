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Общество14 октября 2022 3:18

В Перми ушли из школы и пропали двое подростков

Мальчика и девочку разыскивают полиция и волонтеры
Анна Маркова
Детей искали полиция и волонтеры.

Детей искали полиция и волонтеры.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Перми подростки, об этом сообщает поисковый отряд «Прикамье Поиск».

Известно, что 13 октября около 16.00 они ушли из школы по улице Лебедева, Мотовилихинский район. До сих пор неизвестно, где находятся дети.

Приметы мальчика: на вид 14 лет, рост 177 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые короткие, длинная челка, серые глаза.Был одет в синюю куртку с капюшоном, тёмные джинсы, красные кроссовки.

Приметы девочки: на вид 16 лет, телосложение худощавое, волосы темно-русые до плеч, глаза карие. Была одета в черную куртку и черные широкие брюки, белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о пропавших, просьба сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 102

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