Альфонс с сайта знакомств, который загнал в кредиты молодых пермячек, пытался обжаловать приговор

Максим Носков Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Пермском краевом суде рассмотрели апелляцию Максима Носкова - альфонса с сайта знакомств, который загнал в кредиты молодых пермячек. Мы подробно писали о том, как Носков, представляясь помощником прокурора, знакомился с девушками на сайте знакомств, влюблял их в себя, а потом обирал до нитки и пропадал. Всем своим женщинам Максим рассказывал невероятные истории: о смертельно больном сыне, о проблемах с бизнесом, о бандитах, которым задолжал крупную сумму денег, он даже «похоронил» живую мать, чтобы получить перевод. При этом осыпал женщин комплиментами и признавался в любви. Сами жертвы пермского альфонса рассказывают, что были в тот момент в любовном тумане, причем отдавали не только кровно заработанные, но брали кредиты и микрозаймы.

В общей сложности жертвами альфонса стали 7 наивных пермячек, кроме того, Носков умудрился обмануть и двух мужчин - им он обещал за 25 тысяч сделать водительское удостоверение. Общая сумма ущерба всех потерпевших составили более 3 миллионов рублей. 1 декабря Индустриальный районный суд приговорили Носкова к 3 годам 10 месяцам колонии общего режима с возмещением ущерба пострадавшим. Адвокат альфонса подал апелляцию и сегодня, 26 января, ее рассмотрели. В суд Носкова не доставили, не выступал он и по видеосвязи, рассмотрение жалобы прошло без его участия и осталось без удовлетворения. Однако, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе краевого суда, в приговор внесены небольшие изменения: в вводной части приговора уточнили место его постановления и место рождения; исключили из числа доказательств рапорты об обнаружении признаков преступления.

- Рапорт об обнаружении признаков преступления - это докладная полицейского, составленная без заявления потерпевшего или без явки с повинной, - объясняет юрист Сергей Калкатин. - Я не знаком с делом Носкова, и что именно за рапорты исключили из числа доказательств, я сказать не могу, но, скорее всего, это процессуальные документы в материалах уголовного дела, которые никак не влияют на доказывание его вины. Ну, к примеру, пошел полицейский домой к подозреваемому, ему не открыли дверь, он составил рапорт, мол, ходил по месту жительства разыскиваемого лица, но дома его не застал.

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