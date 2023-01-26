Фото: МЧС по Пермскому краю.

СВОДКА ПОЖАРОВ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 25 ЯНВАРЯ 2023

По сообщению МЧС по Пермскому краю, на территории региона 25 января 2023 года зафиксировали 6 чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами: по 1 пожару – в Перми, Чайковском, Краснокамском, Бардымском, Карагайском и Сивинском округах. Погибших и пострадавших нет.

В трех случаях причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В Пермском крае 25 января 2023 года очагами загорания стали: автомобиль - в Чайковском округе; частные жилые дома – в Бардымском и Карагайском округах; гараж - в Краснокамском городском округе; деревянное строение - в Индустриальном районе Перми; баня – в Сивинском округе.

ПОЖАР В НОВОЙ ИВАНОВКЕ 25 ЯНВАРЯ 2023

Сообщение о пожаре на ул. Новостройки в деревне Новая Ивановка Краснокамского округа поступило 25 января 2023 года в 00:52. К месту возникновения очага загорания выехали подразделения МЧС по Пермскому краю, добровольные пожарные команды сел Черная и Стряпунята в составе 13 человек и 4 единицы техники.

Прибывшие первыми подразделения установили, что происходит горение внутри гаража, существовала угроза распространения пожара на жилой дом. Площадь пожара составляла около 40 кв. метров. До их прибытия из дома самостоятельно вышли на улицу 4 человека.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям личного состава подразделений пожарной охраны пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки и спасти дом от полного уничтожения. Локализовали очага загорания в 01:10, ликвидировали горение в 01:48», - сообщили подробности в краевом МЧС.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

В целях стабилизации обстановки с пожарами 25 января 2023 года на территории Пермского края 275 профилактические группы в количестве 672 человек осуществили 3429 обходов объектов проживания граждан, проинструктировали мерам пожарной безопасности 5413 человек, распространили 4394 памятки.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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