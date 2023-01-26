Страсти по счастью: Арт-объект «Счастье не за горами» сдвинули с места, но оставили перед Речным вокзалом

В итоге надпись вписали между двух фонарных столбов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Операция, которой впору давать название «Спасите наше счастье», близится к завершению. Два месяца проблемой того, где именно должна быть установлена знаменитая надпись, занимались и городские, и краевые власти, это не говоря уже о многочисленных блогерах и любителей селфи.

Напомним, в октябре 2021 года арт-объект демонтировали в связи с реконструкцией набережной и причалов возле Речного вокзала. Спустя год надпись вернули на место, но оказалось, что прямо за ней находится фонарный столб. И этот столб упорно лез в кадр при съемках на фоне «Счастья». В связи с этим в начале декабря пермские фотографы обратились к властям с просьбой перенести опору освещения, чтобы она не портила им снимки.

А затем началось публичное обсуждение на тему: «Кто именно должен подвинуться?» Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков во время прямого эфира ВКонтакте сообщил, что столбы освещения установлены точно в соответствии с проектом, который включает светотехнический расчет и расстановку опор. По мнению министра, неправильно были поставлены именно буквы, которые можно было бы просто «разместить между столбами».

В ответ директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева заявила, что «Счастье не за горами» должно оставаться на месте, поскольку оно расположено напротив спуска, откуда удобно делать фотографии.

Ее поддержал губернатор Дмитрий Махонин и дал поручение подрядчику перенести столб, и тот пообещал сделать это до конца января.

А в январе внезапно выяснилось, что поручение губернатора было понято с точностью до наоборот, и подрядчик решил перенести именно арт-объект. Но рабочие успели снять только несколько букв. После этого в дискуссию вмешались городские власти, в собственности которых находится арт-объект «Счастье не за горами». Они назвали действия подрядчика противоправными, поскольку те не были согласованы с Городским центром охраны памятников.

И вот, наконец, наступила финальная фаза.

- Минтранс, занимавшийся ремонтом причалов у Речного вокзала, детально проработал вопрос с возможным перемещением столба освещения, находящегося за арт-объектом, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе администрации губернатора Прикамья. - По заключению специалистов, перенос столба нарушит требования по освещению причальной стенки. Сейчас совместно с администрацией Перми было принято решение перенести на несколько метров саму надпись. Таким образом, было найден компромиссный выход из ситуации: само «Счастье» осталось в границах пешеходной части за Речным вокзалом, а пермяки и туристы могут, как и прежде, делать красивые фото с видом на Каму.