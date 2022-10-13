Фото: Цифровые профессии.
В 2022 году жители Пермского края могут получить бесплатное или со значительными скидками обучение.
Проект «Цифровые профессии» позволит получить обучение со скидкой до 100% за счет государства. Пройти обучение и получить образование можно с помощью курсов по разным направлениям.
Дистанционное обучение доступно для жителей всех регионов России, включая Пермский край.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
Учиться со скидкой могут граждане из льготных категорий начиная с 16 лет и до выхода на пенсию по старости. Нужно иметь высшее или среднее профессиональное образование либо быть студентом.
Размер скидки:
- 100% для граждан с установленной группой инвалидности;
- 100% для безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости;
- 75% для неработающих граждан, не стоящих на учёте в центре занятости в качестве безработного и не работающие в течение месяца перед тем, в котором подавалось заявление;
- 75% для граждан с детьми не старше трех лет, чья зарплата ниже средней по региону;
- 50% для граждан с детьми не старше трех лет, чья зарплата выше средней по региону;
- 50% для граждан, осваивающие образовательные программы среднего профессионального или высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), обучение подтверждается справкой из образовательной организации;
- 50% для сотрудников бюджетных организаций;
- 50% для граждан, получающих зарплату ниже средней по региону.
Средняя зарплата участника проекта - доходы за 6 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца подачи заявления, поделенные на 6. Зарплата проверяется по справке 2-НДФЛ за прошлый год.
Средняя зарплата по региону — среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в целом по экономике в соответствующем субъекте РФ. По данным Росстата, средняя зарплата в Пермском крае за 2021 год составляет 45 555 рублей, за июль 2022 года – 49 145 рублей.
НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Гражданам предлагаются на выбор 135 курсов по нескольким направлениям: программирование, мобильная разработка, дизайн, аналитика, искусственный интеллект, информационная безопасность и другие.
Стоимость курсов от 14 950 до 90 000 рублей.
Изменение курса доступно только для граждан, чья заявка уже была одобрена на Госуслугах.
АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
Для выбора курса и подачи заявки необходимо воспользоваться порталом Госуслуг. В строке поиска набрать «цифровые профессии», а затем выбрать пункт «для взрослых».
ШАГ 1. Выберите курс, на котором хотите обучаться.
ШАГ 2. Заполните анкету, чтобы проверить право на участие в проекте и размер скидки.
ШАГ 3. Дождитесь одобрения заявки.
ШАГ 4. Пройдите тестирование на курс.
ШАГ 5. При успешном прохождении оплатите стоимость обучения с учётом скидки — самостоятельно или за счёт работодателя.
ШАГ 6. Пройдите обучение и получите документ о дополнительном образовании.
Проверка заявки занимает до 20 рабочих дней. В случае положительного решения в срок до 5 рабочих дней после его принятия на вашу электронную почту придёт информация для авторизации на платформе проекта Leader-ID.
После получения положительного решения в личном кабинете появится статус «Услуга оказана».
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Потребуется предоставить скан или фото диплома.
Если подается заявка по категориям «Студенты», «Инвалиды» или «Граждане с детьми до 3 лет» вместо диплома можно предоставить скан или фото справки об обучении.
Остальная информация придёт на Госуслуги автоматически.
ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
Если остались вопросы, можно позвонить горячую линию проекта 8 (800) 505-20-35.
Электронная почта проекта: profidigital@2035.university
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Можно ли в Пермском крае вернуть деньги за обучение 2022
Пошаговый алгоритм оформления и получения налогового вычета за обучение в 2022 году
Павел Шатров (Подробнее...)
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru