Продавать жилье пермяки не спешат, а покупать - готовы

На рынке нового жилья наблюдается незначительный рост Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обычно осенью рынок жилья оживляется. А как обстоят дела в Перми в этом году? Об этом в эфире Радио «КП» (96,6 FM) рассказала эксперт агентства недвижимости Екатерина Пахомова.

Предложений мало

- На вторичном рынке жилья индикатором активности является ценообразование, - рассказала Екатерина Пахомова. - Когда возникает повышенный спрос на недвижимость, ее цена растет. В сентябре в Перми средняя стоимость квадратного метра вторички абсолютно не изменилась, она по-прежнему составляет 82 600 рублей. И количество предложений на рынке вторичного жилья тоже меньше, чем прошлой осенью, - порядка 4200 объектов. Это довольно много, но в предыдущие годы их число достигало порядка 7 тысяч.

Как рассказала риэлтор, сейчас пермяки не торопятся выставлять жилье на продажу. Они приходят на консультации, интересуются стоимостью жилья, но рассматривают продажу в более длительной перспективе.

Расти ценам некуда

- Если говорить о рынке нового жилья, то здесь наблюдается незначительный рост: порядка полутора процентов за сентябрь, - отметила Екатерина Пахомова. - Стоимость квадратного метра в новостройке в среднем составляет 104 тысячи рублей, а количество предложений - свыше 7 тысяч.

Эксперт не прогнозирует значительного изменения цен на недвижимость в ближайшем будущем. Сейчас стоимость жилья и так довольно высока, в последние годы цены постоянно увеличивались. Так что дальше им расти некуда. Но и падать они не будут. Застройщикам проще не строить новые дома, чем снижать цены.

- Периодически появляются какие-то акции то у одного застройщика, то у другого, разные стимулирующие программы, можно их ловить, чтобы купить квартиру чуть дешевле, - советует риэлтор. - Может быть небольшой откат стоимости квадратного метра до уровня начала года, но перспектив для большого снижения цен я не вижу. Едва на рынок выходит новый объект, еще на стадии проекта появляется активный спрос на маленькие квартиры.

Люди, которые вкладывают деньги, приобретая новостройку, хотят либо сохранить сбережения, либо воспользоваться льготной ипотекой, чтобы иметь капитал на будущее. До сих пор недвижимость не подводила и оставалась надежным инструментом инвестиций.

Экономия на ипотеке

Выручает покупателей недвижимости ипотека. В некоторых новостройках 90 процентов квартир покупается именно с помощью ипотеки.

- Сейчас многие застройщики прорабатывают новый подход к кредитованию - «Ипотека траншами», - рассказала эксперт. - При этом ипотечный кредит выдается покупателю квартиры двумя траншами: одна сумма сразу после заключения договора, а вторая через несколько лет. Такая ипотека более выгодна, на мой взгляд. Нет увеличения стоимости квадратного метра, при этом человек может платить проценты не на всю сумму кредита, а брать кредит только на один транш. Получается рассрочка по кредиту.

Кстати. по данным «ЦИАН.Аналитики», в октябре цены на новостройки в Перми по сравнению с сентябрем выросли на 1,2 процента, а с октябрем 2021 года - на 24 процента.