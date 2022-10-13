«С обручальным кольцом мне там будет спокойнее»: После получения повестки о мобилизации пара пермяков отправилась в ЗАГС

Последние две недели пермские молодожены просто штурмовали ЗАГСы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это раньше мы называли друг друга «зайка» и «солнышко», а сейчас обращаемся друг к другу только так: «Жена моя» и «Муж мой», - говорит пермячка Анна, неделю назад она зарегистрировала брак со своим любимым мужчиной. Спешили, потому что Александр получил повестку о мобилизации.

Лайкнул фото в соцсетях

Молодые люди вместе уже шесть лет. Александру 33, и он занимается установкой видеонаблюдения и пожарной сигнализации, Анне – 25, она – владелица салона красоты.

- Мы познакомились в соцсетях, - рассказывает свою историю любви пермячка. – Сначала он лайкнул мое фото, потом я его. Познакомились, начали встречаться, а потом квартиру сняли и начали вместе жить.

Конечно, за годы, проведенные вместе, Александр и Анна не раз говорили о свадьбе и даже планировали торжество, но то одно, то другое, в итоге дела до свадьбы так и не дошло. А 27 сентября Александру пришла повестка.

Это знак!

- Я была на работе, он начал мне звонить, но я была занята и не отвечала, - объясняет девушка. – Тогда Александр отправил смс-ку. Когда я прочитала – сразу в слезы, но потом успокоилась. Явиться в военкомат Саше нужно было 30 сентября. До этого дня необходимо подготовить большой список из рекомендуемых вещей. И мы начали собираться. Покупали термобелье и другие необходимые вещи, поэтому о регистрации даже подумать некогда было.

Утром в назначенный день мобилизованный мужчина явился в военкомат. Его вместе с другими новобранцами посадили в автобус и повезли в воинскую часть в Тюмень.

- А через два часа Александр звонит мне и сообщает, что из-за отсутствия мест его пока оставляют дома до особого распоряжения, - говорит Анна. – И мы сразу поняли, что это знак! Что до его повторного отъезда у нас еще есть время, чтобы пожениться.

Конечно, о белом платье и фате, что мечтает каждая девушка, речи уже не шло. Поехали, в чем были: без родни, друзей и свидетелей. Просто Александр предварительно позвонил в ЗАГС и уточнил, зарегистрируют ли их по повестке. И в ЗАГСе сказали, что распишут.

- Последние две недели молодожены просто штурмовали ЗАГСы, - рассказывает начальник отдела ЗАГС администрации Пермского муниципального района Любовь Салтыкова. – У кого-то уже появились общие дети, у кого-то невеста была в положении, и мы старались не отказывать им. Причем, в большинстве случаев речи о торжественной регистрации не шло. Молодожены просто сидели в коридоре и ждали своей очереди. Но даже после обычной регистрации брака мы говорили им напутственные слова и обязательно желали семейного счастья. Анна и Александр приехали к нам 3 октября. Накануне жених позвонил и сказал, что предложение сделал давно, а перед отъездом на мобилизацию очень хочет узаконить отношения.

- Мне Александр объяснил: для него гораздо важнее, чтобы дома его ждала не просто подруга, а жена и что с обручальным кольцом ему будет там гораздо спокойнее, - говорит Анна. – Мне, конечно, тоже очень тревожно, но я буду ждать и надеюсь, что он вернется домой живым и здоровым. Ведь у нас на будущую совместную жизнь большие планы: и детей родить, и квартиру свою приобрести. А когда он вернется, мы обязательно устроим вечер с родными и друзьями и отметим нашу свадьбу.

Редакция «Комсомолки» поздравляет молодоженов с бракосочетанием, желает им счастливой семейной жизни и исполнения всего задуманного!

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