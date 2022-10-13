Боярин Докука или Петр I? От кого пошел знаменитый пермский род Дягилевых

Сергей Дягилев со сводными братьями. Начало 1880-х. Фото: Проект "Неизвестный Дягилев"

Любовь и музыка – они были связаны неразрывно в легендарной пермской семье Дягилевых. Этот знаменитый род вывел культурную жизнь Перми XIX века на новый уровень и подарил миру человека, который прославил русское искусство.

Сергей Дягилев вырос в окружении неординарных, творческих и очень близких друг другу людей. Семейные фотографии бережно хранит музей, расположенный в доме, где они жили, – на Сибирской, 33. Там сейчас находится Дягилевская гимназия.

«АиФ-Прикамье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив оцифровал уникальные снимки, их можно посмотреть на сайте «Неизвестный Дягилев». А мы расскажем об истории рода и о тех, кого можно увидеть на старых фото.

Олег Брезгин - искусствовед, научный консультант Пермского культурного фонда «Дом Дягилева». Фото из личного архива

Боярин или царь?

Есть несколько преданий, которые рассказывают о том, откуда пошел род Дягилевых. Первое связано с происхождением фамилии. Якобы некий тверской боярский сын Докука получил на свой герб цветок дягиля в подарок от самого Иоанна Грозного. Легенда красивая, если не знать, что гербов у бояр в те годы не было, а главный герой этой истории Докука уехал в Литву в 1580 году.

Имение Дягилевых в Бикбарде. Фото: Проект "Неизвестный Дягилев"

Второе семейное предание уже больше похоже на правду – мол, Дягилевы попали в немилость у царя Алексея Михайловича и их отправили осваивать Урал и Западную Сибирь. Есть и третья, честно сказать, фантастическая версия – что Дягилевы ведут род от Петра I. Художник, историк искусств Александр Бенуа считал, что эту версию придумал сам Сергей Дягилев. Хотя при этом Бенуа соглашался – было в великом импресарио что-то от Петра Великого.

Искусствовед, научный консультант Пермского культурного фонда «Дом Дягилева» Олег Брезгин долгие годы исследовал жизнь Сергея Павловича. В его биографии автор пишет, что на пермской земле Дягилевы появились XVIII веке. Были это не дворяне или потомки царя, а крестьянский сын – Павел Фёдорович. Человек он был определённо работоспособный и умный. Был горнозаводским канцеляристом и с 1735 г. служил на Егошихинском медеплавильном заводе.

Родители Сергея Дягилева. 1871. Фото: Проект "Неизвестный Дягилев"

Его сын Василий женился на дочери купца из Соликамска, Татьяне Нагаевой. Его сын, Дмитрий, получил то, о чем долго мечтал отец – титул. В 1806 году он стал потомственным дворянином, его род внесли в «Дворянскую родословную Московской губернии книгу» (так как Дворянского собрания в Перми ещё не было). Дмитрий Дягилев женился на дочери городского головы Марии Жмаевой, которая после смерти отца купила земли в Осинскомуезде, где семья построила Бикбардинский винокуренный завод, а позже в Бикбарде появилось имение, ставшее любимым семейным гнездом.

Этикетка продукции Бикбардинского винокуренного завода. Фото: Государственный архив Пермского края

Нет слова «не могу»

Рос маленький Сережа Дягилев в большой, дружной и музыкальной семье. У них был культ семьи, они поддерживали друг друга в любом выборе. Мачеха Сергея, Елена Валерьяновна, вспоминала, что если Дягилевы соберутся вместе, то помимо их воли в них самих и вокруг них жизнь била ключом.

«Пожалуй, наибольшую роль в воспитании юного Сергея сыграла его мачеха Елена Валерьяновна, которую он всегда называл только мамой. С большим тактом и мягкой силой она умела управлять импульсивной и даже буйной натурой пасынка. Она привила ему принципы, благодаря которым впоследствии он смог укрощать свои страсти, – говорит Олег Брезгин. – Елена Валерьяновна навсегда осталась для него самым высоким моральным авторитетом. Когда он не знал, как поступить, всегда шёл к ней за советом. Именно она в первую очередь способствовала развитию в нём исключительной силы воли. Елена Валерьяновна приучила его никогда не пользоваться фразой «я не могу», советовала забыть её и говорила: когда хотят – всегда могут».

Отец, Павел Павлович оказал на Сергея не столь заметное влияние, хотя именно от него он мог унаследовать организаторские способности и поднять их на более высокий уровень. Многие в семье говорили, что Сергей Дягилев очень много взял от деда, хотя и не успел его лично узнать, так как Павел Дмитриевич умер, когда будущий импресарио был совсем маленьким. Но дедушка Сергея создал дома уникальную атмосферу, которая оказывала влияние на всех членов семьи. Также Павел Дмитриевич был страстным библиофилом и собрал огромную библиотеку, в которой очень любил бывать Сергей. Ему передалась страсть деда к книгам, и он постоянно их покупал. Например, собирал все прижизненные издания любимого своего поэта Александра Пушкина.

Родословная Дягилевых. Фото: Проект "Неизвестный Дягилев"

Изучить экспонаты оцифрованного музея Дом Дягилева можно, перейдя по ссылке или QR-коду.

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