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Общество12 октября 2022 12:32

Пермский миколог рассказала, чего еще можно ждать грибникам этой осенью

Из-за засухи осеннего урожая грибов пока не было
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Остается надеяться, что опята не подведут.

Остается надеяться, что опята не подведут.

Фото: Денис КОРСАКОВ

- Нашел пару засохших маслят, и тому рад! – разочарованно говорит пермяк Николай Степанович. - Похоже, грибов этой осенью мы не дождемся!

А так ли это? Действительно ли грибной сезон будет полностью провальным или еще могут пойти какие-то грибы?

- Кое-где этой осенью грибы все же встречались, - говорит ученый-миколог, профессор кафедры ботаники ПГНИУ Лидия Переведенцева. – В прошлые выходные мне сообщали, что собрали немного рыжиков, осенних маслят и подберезовиков, звонили из Нытвенского, Кунгурского, Карагайского районов. При этом отмечали, что грибы были почти все суховатыми и не червивыми, - сказались отсутствие хороших дождей и холодные ночи. Но сейчас ехать за этими грибами смысла нет – они отходят. Да и отыскивать их из-за опавшей листвы будет трудно. Зато уже стали появляться осенние опята и скоро пойдут рядовки. Их можно будет собирать до снега, хотя пока неизвестно, каким будет урожай.

Вот так выглядит то, что грибники называют удачной тихой охотой. называется

Вот так выглядит то, что грибники называют удачной тихой охотой. называется

Фото: Денис КОРСАКОВ

Как объясняет Лидия Переведенцева, опят может быть немало, если прольются хорошие дожди – такие, которые промочат древесину пней и стволов, на которых они водятся.

- Главное, не забывайте, что опята нужно проваривать не меньше 20 минут перед тем, как жарить или мариновать, - напоминает она. - Иначе они попросту будут твердыми и малосъедобными.

Сама Лидия Петровна осенью с удовольствием собирает рядовки.

- Сначала пойдут бледно-фиолетовые рядовки, которые в народе называют синичками, а чуть позже – желтоватые, так называемые курочки и петушки, - объясняет она. – Спутать их невозможно: они растут рядами, обычно возле тропинок. Первые предпочитают смешанные леса, вторые – хвойные. Раньше народ пренебрегал рядовками, но потом «распробовал», теперь их даже на рынках продают. Из них хороша грибовница, да и в соленом виде они очень ароматны. Единственное, не стоит брать красные рядовки со шляпкой кирпично-красного цвета. Они менее вкусные и могут быть слегка ядовитыми.

Получается, у нас еще есть шанс наполнить в лесу корзинки. Главное, успеть это сделать до наступления первых морозов.

Фото: Денис КОРСАКОВ

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