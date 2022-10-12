Пермский миколог рассказала, чего еще можно ждать грибникам этой осенью

Остается надеяться, что опята не подведут. Фото: Денис КОРСАКОВ

- Нашел пару засохших маслят, и тому рад! – разочарованно говорит пермяк Николай Степанович. - Похоже, грибов этой осенью мы не дождемся!

А так ли это? Действительно ли грибной сезон будет полностью провальным или еще могут пойти какие-то грибы?

- Кое-где этой осенью грибы все же встречались, - говорит ученый-миколог, профессор кафедры ботаники ПГНИУ Лидия Переведенцева. – В прошлые выходные мне сообщали, что собрали немного рыжиков, осенних маслят и подберезовиков, звонили из Нытвенского, Кунгурского, Карагайского районов. При этом отмечали, что грибы были почти все суховатыми и не червивыми, - сказались отсутствие хороших дождей и холодные ночи. Но сейчас ехать за этими грибами смысла нет – они отходят. Да и отыскивать их из-за опавшей листвы будет трудно. Зато уже стали появляться осенние опята и скоро пойдут рядовки. Их можно будет собирать до снега, хотя пока неизвестно, каким будет урожай.

Вот так выглядит то, что грибники называют удачной тихой охотой. называется Фото: Денис КОРСАКОВ

Как объясняет Лидия Переведенцева, опят может быть немало, если прольются хорошие дожди – такие, которые промочат древесину пней и стволов, на которых они водятся.

- Главное, не забывайте, что опята нужно проваривать не меньше 20 минут перед тем, как жарить или мариновать, - напоминает она. - Иначе они попросту будут твердыми и малосъедобными.

Сама Лидия Петровна осенью с удовольствием собирает рядовки.

- Сначала пойдут бледно-фиолетовые рядовки, которые в народе называют синичками, а чуть позже – желтоватые, так называемые курочки и петушки, - объясняет она. – Спутать их невозможно: они растут рядами, обычно возле тропинок. Первые предпочитают смешанные леса, вторые – хвойные. Раньше народ пренебрегал рядовками, но потом «распробовал», теперь их даже на рынках продают. Из них хороша грибовница, да и в соленом виде они очень ароматны. Единственное, не стоит брать красные рядовки со шляпкой кирпично-красного цвета. Они менее вкусные и могут быть слегка ядовитыми.

Получается, у нас еще есть шанс наполнить в лесу корзинки. Главное, успеть это сделать до наступления первых морозов.