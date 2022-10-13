Долголетие близких без недугов: хирургия катаракты

По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у каждого человека, дожившего до пожилого возраста, встречается хотя бы одна проблема со зрением. Как следует из доклада ВОЗ*, во всем мире по меньшей мере 2,2 млрд человек живут с той или иной формой нарушения зрения или слепотой. При этом из них как минимум 1 млрд человек страдает нарушениями зрения, которые можно было бы предотвратить или устранить. В их числе порядка 65,2 млн пожилых людей столкнулись с катарактой.

Определяем симптомы катаракты

Катаракта – это заболевание глаз, вызванное помутнением хрусталика. Для четкого и яркого изображения хрусталик должен быть прозрачным. Если же линза теряет это свойство, зрение постепенно тускнеет и со временем может полностью исчезнуть.

Первым признаком появления заболевания является ощущение «пелены перед глазами», человек видит окружающий мир словно в легкой дымке. Предметы начинают терять четкость, размываются перед глазами, цвета становятся тусклыми, а некоторые оттенки сложно различимыми.

Снижение зрения в большинстве случаев происходит безболезненно и постепенно, поэтому нередко люди списывают процесс на усталость или возрастные изменения и не считают необходимым обращаться к врачу. Но это опасное заблуждение: катаракта, как и любое другое заболевание, при отсутствии лечения может привести к серьезным последствиям. Именно этот вид нарушения зрения чаще всего становится главной причиной возрастной слепоты.

В большинстве случаев катаракта возникает у людей старше 60 лет. Чтобы предотвратить самый негативный сценарий и вовремя помочь пожилым родителям, следует как можно раньше начать лечение. Если близкие жалуются на помутнение, нечеткость зрения или их поведение указывает на наличие подобных проблем, необходимо обратиться в офтальмологическую клинику для проведения диагностического обследования. В клиниках 3Z катаракту можно диагностировать на ранней стадии и вернуть зрение быстро и максимально комфортно.

Как помочь близким

Одним из самых распространенных заблуждений остается то, что вылечить катаракту можно таблетками. Многие люди, особенно в преклонном возрасте, боятся хирургического вмешательства и стремятся избавиться от проблемы медикаментозно. Однако важно знать, что никакие таблетки, а также капли, биодобавки или народные методы не остановят течение болезни.

«Золотым стандартом» в лечении катаракты признана хирургическая замена помутневшего хрусталика на искусственную интраокулярную линзу. В клиниках 3Z такая процедура длится около 7 минут. Операция по замене хрусталика проходит полностью под местной анестезией, так что пациент находится в сознании и не чувствует боли. После процедуры человек вновь видит яркую и четкую картинку.

Лечение катаракты без доплат

Как видите, процесс хирургического лечения катаракты достаточно простой и понятный. Но у многих пациентов и их родственников все равно остаются волнения. Эти переживания в большинстве случаев касаются итоговой стоимости хирургии катаракты и организации самого лечебного процесса – от обследования до размещения в гостинице иногородних пациентов. Мы рады вас успокоить, так как в 3Z тщательно продуман и организован весь процесс взаимодействия с клиникой, а необходимые услуги собраны в единый пакет с фиксированной стоимостью.

Хирургия катаракты в клинике 3Z – это пакет услуг, в который входят**:

- Предоперационные анализы и обследования;

- Искусственный хрусталик;

- Хирургическая процедура;

- Такси домой после операции;

- Бесплатное наблюдение в течение 3-х месяцев после операции;

- Размещение в гостинице на 2 ночи с завтраком (для иногородних пациентов).

Стоимость пакета услуг по лечению катаракты – 35 000 рублей и выше***. Пакет приобретается только после прохождения диагностики зрения, ведь только она позволит установить диагноз, определить метод лечения и подобрать искусственный хрусталик.

3Z – сеть клиник прогрессивной офтальмологии, которая включает 31 диагностический центр и 4 крупные хирургические клиники в Москве, Краснодаре, Перми и Ессентуках. На протяжении 19 лет наши врачи подарили тысячам людей возможность снова наслаждаться чтением, просмотром телевизора, вождением автомобиля, путешествиями и просто счастьем видеть лица родных и близких. Сделайте и вы первый шаг к хорошему зрению – запишитесь диагностику зрения.

*Всемирный доклад о проблемах зрения [World report on vision]. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020

**Акция действует с 15 сентября по 30 ноября 2022 г. в офтальмологической клинике 3Z г. Перми. При проведении операции на одном глазу. В стоимость пакета входят: анализы (результат флюорографии за последний год необходимо иметь с собой), операция и хрусталик, трансфер, проживание в гостинице и бесплатное послеоперационное наблюдение в течение 3-х месяцев после проведения операции. Трансфер по г. Пермь оказывает ООО "Яндекс Такси" в пределах лимита 500 рублей за одну поездку после операции. При наличии готовых результатов анализов из других медицинских учреждений в рамках предоперационной подготовки или отказа от проживания в гостинице или трансфера стоимость акционного пакета не уменьшается. Гостиница для иногородних пациентов предоставляется при необходимости, номер бронируется при записи на операцию.

***Итоговая стоимость пакета зависит от выбранного искусственного хрусталика.

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