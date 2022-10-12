Пермские ученые рассказали, как из старых смартфонов можно добыть редкий металл

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Мы даже не догадываемся, что в смартфонах, которыми мы пользуемся, а также в мониторах компьютеров, в жидкокристаллических экранах телевизоров используется редкий металл – индий.

Он действительно редкий – экономисты подсчитали, что при таких темпах, какими он используется, его хватит лет на десять. То есть после 2030 года не из чего будет делать сенсорные экраны мобильников? А что потом?

Ученые ищут индию замену, но пока – безуспешно. И он стремительно растет в цене.

В пермском политехническом университете пришли к выводу, что единственный выход – вторичная переработка. Но как из гаджетов извлечь индий? Сотрудники ПНИПУ решили привлечь на помощь… водоросли. И все у них получилось! В итоге они зарегистрировали патент на свое изобретение.

- Мы измельчили экраны мобильных телефонов, смартфонов и мониторы в шаровой мельнице, - рассказала доктор технических наук, заведующая кафедрой охраны окружающей среды, научный сотрудник лаборатории рационального природопользования и природоподобных технологий ПНИПУ Лариса Рудакова. - Потом подвергли полученный порошок выщелачиванию серной кислотой. А затем извлекли ионы индия с помощью высушенной биомассы микроскопических водорослей рода Chlorella. Такой процесс называется биосорбцией.

В обезвоженном виде микроводоросли способны поглощать элементы и быстро наращивать биомассу, которую потом сжигают, извлекая металл.

В университете подчеркивают, что подобный метод – экологически чистый, он не приводит к образованию токсичных загрязняющих веществ и позволяет существенно упростить и удешевить технологический процесс извлечения индия из отходов электронного сырья.