«Я нужен будущему!»: в России пройдет конкурс научного медиаконтента для социальных сетей

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- Конкурс «Я нужен будущему!» должен стать основой для общероссийского движения популяризации научного и высокотехнологичного контента, который привлечет и заинтересует самую широкую российскую аудиторию, рассказывая о потенциале и возможностях современных технологий в яркой креативной форме, - рассказала программный директор проекта «Точка кипения – Пермь» Наталия Зинеман.

Этот конкурс проводится «Точкой кипения – Пермь» при поддержке АНО «Цифровая долина Прикамья» с целью продвижения научных знаний, расширения кругозора самых широких аудиторий, а также, чтобы показать, как современные технологии могут влиять на будущее и изменять его.

Для участия в конкурсе молодые люди могут направлять фото- и видеорепортажи, подкасты или интервью, развлекательное видео или мультфильмы по темам: Наука глазами людей», «Я создаю будущее» и «Наука сегодня». Хронометраж работ не должен превышать 3 минут. Также жюри рассмотрит текстовые посты и небольшие статьи до 1000 знаков,с татичную или анимированную инфографику.

- Каждый видеоролик, фоторепортаж или пост – это большая работа по поиску темы, разработке сценария, производству. Эта работа позволит создать бесценную базу научно-популярного медиаконтента для российского интернет-пространства. И мы должны сделать все возможное, чтобы наши дети уже в средних классах школы могли обдумывать, какой станет их будущая профессия, и делиться своими взглядами и планами с ровесниками по всей стране, - отметил федеральный координатор проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ, один из основателей «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин. Депутат также призвал организаторов конкурса и членов жюри внимательно отнестись к каждой поданной заявке.

- Подключившись к этой работе, талантливые блогеры, которые любят свою страну и стремятся уже сейчас внести вклад в успешное будущее России, помогут людям ориентироваться. Молодым будет легче определиться с профессией, а старшему поколению – понять современные тренды. Мы очень ждем каждую заявку и гарантируем справедливое решение жюри, в которое входят профессиональные журналисты и специалисты научных и технологических организаций и компаний, - подчеркнула Наталия Зинеман.

Участникам не придется нести материальные расходы кроме тех затрат, которые требует собственно создание контента.

Критерии, по которым жюри будет отбирать заявки: соответствие концепции номинации, оригинальность. Идея и креативный подход должны основываться на личном опыте автора в создании медиаконтентадля социальных сетей. Также приветствуется использование нестандартных креативных решений и художественных приемов. При этом в текстах не должно быть орфографических и грамматических ошибок, а фото-, видео- и графические работы должны быть выполнены в высоком разрешении.

ВАЖНО!

Подать заявку на конкурс с 10 октября по 14 ноября могут дети старше 12 лет и взрослые из России и стран СНГ. Обязательное условие для подачи заявки - регистрация на платформе Leader-ID, а также указание хештэгов#СетьТКипити #януженбудущему в социальной сети ВКонтакте при публикации контента. Награждение победителей пройдет 26 ноября в Перми, а девять лауреатов в трех возрастных категориях конкурса получат дипломы, ценные призы и подарки от спонсоров и партнеров проекта. Работы победителей выложат на интернет-ресурсах «Точки кипения-Пермь», а также на ресурсах «Цифровой долины Прикамья» и партнеров конкурса.