Как пермская школьница перенеслась на 400 лет назад

10-летняя Аня перенеслась в прошлое Фото: кадр из фильма

- Мы решили пофантазировать, что будет, если современный ребенок попадет в прошлое, – говорит режиссер и продюсер фильма «Наследница. Усольские тайны» Наталья Калинина.

Сюжет семейного фильма основан на приключениях десятилетней девочки Ани. Она приезжает на экскурсию в музей «Усолье Строгановское» - бывшую Строгановскую вотчину. И там, надев очки дополненной реальности, которые, как обещает экскурсовод, перенесут ее в прошлое, Аня действительно совершает путешествие во времени. Девочка попадает в XVII век, когда было основано Усолье, а затем путешествует по разным векам, встречаясь как с реальными историческими персонажами, начиная с Аники Строганова, так и с вымышленными героями.

- История Усолья, представителей рода Строгановых и простых людей оживает у Ани на глазах, и ей потребуется немало мудрости и смекалки, чтобы вернуться в свой XXI век, - рассказали создатели фильма.

Съемки проходили прошлым летом в «Усолье Строгановском», соликамском музее «Сользавод» и архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», а также просто в лесу под Соликамском и на Черном озере. Создана картина продакшн-студией «PR-MEDIA» на телеканале «Верхнекамье ТВ».

Лента «Наследница. Усольские тайны» вышла в финал Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион», войдя в тройку лучших в номинации «Телевизионный художественный фильм». Победители станут известны в конце ноября, во время финала, который пройдет в Санкт-Петербурге.

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Также картина вошла в шорт-лист XIX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» в номинации «Конкурсные фильмы для детей и юношества», который пройдет в Москве со 2 по 7 ноября.

А 16 октября «Наследница. Усольские тайны» откроет XVI Всероссийский фестиваль исторических фильмов «ВЕЧЕ», который пройдет в Новгороде.

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