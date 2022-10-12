Пермский финансист рассказал, как экономить, покупая хорошие продукты

Экономия и накопления напрямую связаны с внутренней самодисциплиной человека. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие семь месяцев пермяки стали больше экономить. В этом признались 48% жителей региона. Какую выбрать стратегию домашнего бюджета и на чем удастся сэкономить? Об этом и многом другом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) пермский финансист Эдуард Матвеев.

- Я считаю, что человек, который правильно планирует свой бюджет, в течение определенного периода своей жизни создает определенную «финансовую подушку безопасности», которая в дальнейшем будет ему помогать жить более комфортно, - говорит финансист.

Как правильно можно экономить? И на чем? Тратить деньги рационально или в чем-то отказывать себе?

- Любой человек может зайти в приложение банковской карты и понять свои расходы за месяц, - объясняет финансист. – Основные траты у тех, кто имеет личный транспорт – это расходы на бензин и обслуживание авто, далее идут продукты и ЖКХ.

И это три больших пласта, где можно посмотреть, на чем можно сэкономить. Также в сегменте «других расходов» человек нередко совершает импульсные покупки: по принципу зашел в магазин, увидел, купил. А если выработать правильную стратегию, то можно сэкономить до 30% в месяц.

Однако стоит помнить, что экономия и накопления связаны с внутренней самодисциплиной человека. И если он осознанно откладывает, то накопить получится.

- Экономия может быть прямой: человек никуда не торопится, поэтому не поехал на такси или автобусе, а пошел пешком, - говорит Эдуард Мавеев. – А также условной. Пожалуй, это даже больше оптимизация. К примеру, за месяц человек тратит на продукты на семью 20 тысяч рублей. И если разобраться, на что именно он тратит, то можно найти продукты, которые просто забивают аппетит, а с питательной точки зрения мало чего дают организму. В эту же группу можно отнести фастфуд и полуфабрикаты, которые тоже не всегда являются полезными. Причем, так как упаковка у полуфабрикатов красивая, то ими нередко забивают всю тележку в супермаркете. И эти не совсем полезные покупки нередко оттягивают немалую часть бюджета. Причем, после такого меню нередко приходится тратить деньги еще и на лекарство.

На самом же деле человек может покупать более качественные продукты и экономить: приобретать качественную рыбу и мясо, а потом готовить это дома. Во-первых, это будет полезно для здоровья, во-вторых, не будет увеличивать расходы на продукты.

- Жизнь не раз показывала, что дельта между расходами и доходами идет на сбережения, которые дадут нам значительную прибавку к бюджету, - подытожил финансист.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как научить ребенка правильно распоряжаться деньгами

Пермская «Комсомолка» учит экономить (Подробнее...)