Как пермяки 1 апреля разыграли весь мир

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пермяки народ веселый. В День смеха дело у нас не обходится без первоапрельских шуток.

Традиционно свою лепту в розыгрыши вносят газетчики.

Спасем пермских дельфинчиков!

Еще в далекие 1960-е годы газета «Молодая гвардия» опубликовала накануне Дня смеха тревожную статью о том, что в одном из озер Пермской области из-за проблем с загрязнением воды погибают дельфины, которых ученые якобы пытались акклиматизировать на Урале. Материал для убедительности сопроводили черно-белой фотографией милого маленького дельфинчика.

Этот милый дельфиненок взбудоражил в свое время всю Пермь. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь" Читайте на WWW.PERM.KP.RU: https://www.perm.kp.ru/daily/27374.5/4566644/

Печатному слову в то время верили почти безоговорочно, тем более, что газета была партийным изданием – органом пермского обкома ВЛКСМ. Интерес к дельфинам тогда был немалый – в научно-популярных журналах приводились исследования о высоком интеллекте этих морских млекопитающих, о том, об ультразвуковых сигналах, которые они издают, общаясь между собой.

Как рассказывают старожилы, в некоторых школах даже готовы были формировать отряды юных натуралистов, чтобы отправить их на очистку озера и спасти уральских дельфинчиков. Так что потом на страницах газеты даже пришлось объяснять, что материал про прикамских дельфинов всего лишь веселая шутка.

Эликсир молодости вокруг нас

К первоапрельским розыгрышам подключались газеты большие и маленькие.

Например, в конце 1980-х корпоративное издание Камского речного пароходства газета «Большая Кама» сообщила о том, что принято решение спустить за ненадобностью Камское водохранилище – якобы из-за нерентабельности гидроэлектростанций. Время было переломным, многое в стране менялось в годы перестройки и нашлись те, кто всерьез воспринял первоапрельское сообщение и стал звонить в редакцию за уточнениями.

В конце 2000-х журналисты пермской редакции «Комсомольской правды» сообщили в первоапрельском номере газеты о прорыве в медицине. Они рассказали о научных исследованиях, благодаря которым якобы выяснилось, что грязь с пермских улиц не уступает по целебным свойствам той, которая содержится в Мертвом море. Она будто бы словно эликсир молодости замедляет в организме процессы старения, мощно стимулирует кровообращение и эндокиринную систему.

Чего-чего, а грязи в Перми хватает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сообщалось, что пермской грязью заинтересовались не только местные санатории, а что закупать ее намерен даже крупный международный медицинский холдинг.

Но в разгар весны быстро выяснилось, что пермской грязью никто не интересуется, и она осталась на своем месте.

Как пермские ученые добурились до чертей

Пожалуй, самую резонансную шутку, связанную с Пермью, сыграла небольшая финская газета. В 1989 году она разместила 1 апреля материал о том, что российские бурильщики на сверхглубокой скважине на Кольском полуострове добурились до ада.

Будто бы на глубине 12 километров открылась какая-то большая полость, исследователи опустили туда микрофон и услышали некие странные звуки. Якобы под землей слашалось то ли ворчание чертей, то ли зубовный скрежет грешников.

Это сообщение на полном серьезе опубликовали некоторые мировые новостные ленты, ведь скважина под Мурманском была самой глубокой в мире, она попала в Книгу рекордов Гиннеса, и к ней был прикован всеобщий интерес.

Скважину на Кольском полуострове законсервировали до лучших времен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Исследованиями на ней тогда занимались пермские ученые из Камского института исследований глубоких и сверхглубоких скважин. Его директор Вячеслав Каплун сетовал, что в результате этого слуха его телефон долго обрывали представители отечественных и зарубежных СМИ, и он устал объяснять им, что «звуки из ада» всего лишь плод первоапрельской шутки.

Сверхглубокое бурение на Кольском полуострове прекратили в 1991 году. Но с развитием интернета слухи о подземной чертовщине перекочевали в соцсети и продолжают циркулировать и поныне.