Пермский врач рассказала, какие две «цифры здоровья» должен знать каждый

Врачи поддерживают крылатое выражение: "В здоровом теле здоровый дух". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 октября отмечается Международный день борьбы с ожирением. Сегодня от лишнего веса страдает каждый четвертый подросток, а по прогнозам ВОЗ, к 2030 году ожирение будет наблюдаться почти у половины населения Земли.

Всем нам известна фраза: «Хорошего человека должно быть много», говорят, что ее придумали тучные люди, злорадствуя над худыми. Однако врачи с этой фразой не согласны.

Доктор медицинских наук, кардиолог, терапевт, профессор кафедры поликлинической терапии ПГМУ Наталья Корягина напомнила о том, что избыточная масса тела и ожирение одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире.

Врач отмечает, что с момента появления COVID в нашей жизни пациентов с сахарным диабетом, кардиальной патологией, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца стало больше.

- Ожирение и диабет - это большие факторы риска погибнуть от новой коронавирусной инфекции, - говорит Наталья Корягина. - Так как в жировой ткани вирус живет до 2-х месяцев.

Коронавирус поражает клетки жировой ткани, вызывает их изменение. Клетки становятся малочувствительными к инсулину, продуцируют опасные провоспалительные вещества (цитокины).

- Основные органы-мишени, которые страдают при осложнении инсулинорезистентности - это мышечная ткань, жировая ткань, в печени увеличивается продукция плохого холестерина, - объясняет доктор. - Ни одно ожирение никогда не протекает без проблем с холестерином.

Поджелудочная железа - это не вечный двигатель и, выделяя инсулин, она истощается. Тогда возникает проблема, когда пациенты с сахарным диабетом начинают колоть инсулин.

Проблемы с повышением глюкозы могут наступить через 10-15 лет от дебюта избыточной массы тела и ожирения. Особенно характерно для пациентов - после еды повышение глюкозы.

Каждой семье важно знать две цифры:

- У женщин - окружностью талии должна быть не больше 80 см, у мужчин - не больше 94 см, - утверждает доктор Корягина. - У человека может быть хороший индекс массы тела, но у мужчины с «пивным животом» возникает риск возникновения диабета в 2-4 раза выше, чем у тех, у кого нормальная мышечная ткань.

Основные заболевания у мужчин:

1 место - гипертония

2 место - сахарный диабет и ожирение

Чтобы избежать развития этих заболеваний, нужно контролировать питание и не устраивать ежедневные праздничные обеды и ужины.

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