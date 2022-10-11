Синоптики пообещали, что бабье лето в Прикамье задержится еще на неделю

Осенний букет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прекрасная пора, которая очаровывала поэта, решила в этом году подольше порадовать пермяков. Метеорологи обещают, что до выходных мы будем щуриться от осеннего нежаркого солнца. В субботу и воскресенье, правда, синоптики сулят нам дожди, но не проливные, а кратковременные, с прояснениями.

Осенние забавы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Взрослые и детвора стараются получить удовольствие от прощальной осенней красы. Они выбираются в городские скверы и парки, где вдоволь можно пошуршать золотистыми листьями. А фотографы стремятся поймать в объектив живописные фрагменты осенних пейзажей.

Клиновый лист символ Канады, а пожелтевший лист - символ осени. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предлагаем вам совершить фотопрогулку по ярким краскам золотой осени.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО