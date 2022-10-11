Мальчику из Перми, перенесшему операцию на голове, нужно спасительное лекарство

Максимка многое пережил за свои четыре года.

Трудно представить, что пережил этот светловолосый симпатичный мальчик и его родители за последние годы. Максиму Богомолову из Перми всего четыре года и практически все это время он борется с онкологией.

Максим заболел еще младенцем, в 2018 году ему поставили тяжелый диагноз - опухоль головного мозга. С тех пор лечение идет без остановки. Когда малышу было всего 4 месяца, ему провели операцию по частичному удалению опухоли. Затем - химиотерапия и обследования.

На помощь семье ребенка пришел благотворительный фонд «Берегиня» и его благотворители. Помогали с оплатой МРТ, поездками в Москву, где наблюдается Максим.

Мальчик тяжело переносил химиотерапии, единственное, что его отвлекало от тяжелого недуга – это любимая собака Моня. Максим ее очень любит и даже втихушку кормит из своей тарелки, пока мама не видит.

Месяцы, проведенные в больнице, дают о себе знать, мальчик очень их боится, процедуры даются тяжело.

К несчастью, в мае этого года у Максима случился рецидив, опухоль снова начала расти. Он экстренно был госпитализирован в столичный медицинский центр им. Рогачева. Там началась терапия «Траметинибом» - лекарством, локального действия, бьющим прямо в опухоль.

- Мечта всей нашей семьи - чтобы уже нашли эффективное лекарство от всего рака, - говорит Мария, мама Максима.

Препарат «Траметиниб» показал хорошие результаты, врачи решили продолжать им лечение. Но купить его в аптеке невозможно, он выписывается специально, в соответствии с протоколом лечения.

Как рассказали в фонде «Берегиня», у семьи сейчас нет льгот, а Минздрав обещал помочь с лекарством только после Нового года. Но столько времени ждать у семьи нет, мальчику срочно нужна помощь, поэтому родители и обратились в Фонд.

Четыре упаковки препарата «Траметиниб» на курс стоят 102 800 рублей. Вместе мы сможем помочь Максиму бороться со смертельной болезнью. Отсканируйте код или перейдите по ссылке.

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