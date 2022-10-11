Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 11:50

Мальчику из Перми, перенесшему операцию на голове, нужно спасительное лекарство

4-летний Максим Богомолов всю жизнь борется со смертельной болезнью
Анна Маркова
Максимка многое пережил за свои четыре года.

Максимка многое пережил за свои четыре года.

Трудно представить, что пережил этот светловолосый симпатичный мальчик и его родители за последние годы. Максиму Богомолову из Перми всего четыре года и практически все это время он борется с онкологией.

Максим заболел еще младенцем, в 2018 году ему поставили тяжелый диагноз - опухоль головного мозга. С тех пор лечение идет без остановки. Когда малышу было всего 4 месяца, ему провели операцию по частичному удалению опухоли. Затем - химиотерапия и обследования.

На помощь семье ребенка пришел благотворительный фонд «Берегиня» и его благотворители. Помогали с оплатой МРТ, поездками в Москву, где наблюдается Максим.

Мальчик тяжело переносил химиотерапии, единственное, что его отвлекало от тяжелого недуга – это любимая собака Моня. Максим ее очень любит и даже втихушку кормит из своей тарелки, пока мама не видит.

Месяцы, проведенные в больнице, дают о себе знать, мальчик очень их боится, процедуры даются тяжело.

К несчастью, в мае этого года у Максима случился рецидив, опухоль снова начала расти. Он экстренно был госпитализирован в столичный медицинский центр им. Рогачева. Там началась терапия «Траметинибом» - лекарством, локального действия, бьющим прямо в опухоль.

- Мечта всей нашей семьи - чтобы уже нашли эффективное лекарство от всего рака, - говорит Мария, мама Максима.

Препарат «Траметиниб» показал хорошие результаты, врачи решили продолжать им лечение. Но купить его в аптеке невозможно, он выписывается специально, в соответствии с протоколом лечения.

Как рассказали в фонде «Берегиня», у семьи сейчас нет льгот, а Минздрав обещал помочь с лекарством только после Нового года. Но столько времени ждать у семьи нет, мальчику срочно нужна помощь, поэтому родители и обратились в Фонд.

Четыре упаковки препарата «Траметиниб» на курс стоят 102 800 рублей. Вместе мы сможем помочь Максиму бороться со смертельной болезнью. Отсканируйте код или перейдите по ссылке.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Интересное