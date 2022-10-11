Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит мобилизованных из Прикамья

Лагерь мобилизованных из Прикамья в Елани Свердловской области. Фото: краевой Минтербез.

Традиционно на очередном заседании краевого правительства обсудили вопросы, связанные с проведением специальной военной операции.

Термобелье и спальники для бойцов

В частности, губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что собирается посетить в предстоящие выходные пункты подготовки мобилизованных из Прикамья в Свердловской области и в Тюмени, где до этого побывал глава краевого Минтербеза Виктор Батмазов.

Он предложил краевому министерству промышленности и торговли до конца недели подготовить вещи для того, чтобы их передать прикамцам.

- Они обеспечены по Уставу обмундированием и питанием, но лишней помощь не будет, - отметил губернатор. – Прежде всего, это касается термобелья, теплой одежды, спальников, также стоит подумать о дополнительном обеспечении медикаментами. Краевому Минфину нужно проработать вопрос о финансировании. Ничего зазорного не будет и в том, если удастся привлечь помощь бизнеса и благотворителей.

Бесплатные обеды для школьников из новых субъектов РФ

Также Дмитрий Махонин поручил увеличить средства на бесплатное питание для детей, которые приехали учиться в Пермский край из двух республик Донбасса. Не исключено, что к ним могут присоединиться и ученики из Запорожской и Херсонской областей.

- Их становится больше, и мы должны выполнить наше социальное обязательство, - отметил Дмитрий Махонин. – Нам нужно обеспечить всех детишек, которые находятся у нас в гостях, бесплатным питанием в школах.

Как пояснила глава Минобра Раиса Кассина, решение о бесплатном питании было принято в конце прошлого учебного года, когда к нам приехали пятеро школьников из Донбасса.

- Теперь у нас учатся уже 40 учеников с 5 по 11 классы, - сообщила Раиса Кассина.

Праздники под Новый год не отменят

Затронули на заседании и вопрос проведения праздников в Пермском крае.

- Кое-где говорят о том, что не нужно проводить новогодние елки, - объяснил свою позицию Дмитрий Махонин. - Мы у нас никаких елок отменять не будем. Их мы проводим для детей. Тем более, что в предыдущие два года новогодние праздники были урезанными из-за пандемии. Детям нужно сохранить детство, это наша задача.