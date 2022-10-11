Фото: МЭФ-22.

Межрегиональный экспортный форум 2022 года (МЭФ-22) состоится 12-13 октября в Перми. На его площадках состоится цикл мероприятий, посвященный актуальным темам внешнеэкономической деятельности (ВЭД): региональный опыт поддержки участников ВЭД, выстраивание новых логистических маршрутов в условиях ограничений, поиск поставщиков на альтернативных рынках, особенности работы на азиатских маркетплейсах.

ПРОГРАММА МЭФ-22 В ПЕРМИ

Программа МЭФ-22 включит три трека.

В рамках первого трека пройдут лекции, семинары, дискуссии, сессии, где обсудят вопросы на тему экономики будущего: антикризисные стратегии, меры по адаптации и развитию экономики ВЭД субъектов России, новые логистические маршруты, юридические аспекты внешнеэкономических операций и другое. Экономисты, регуляторы и представители бизнеса познакомят с барьерами и мерами поддержки экспорта в новых условиях.

Работа второго трека МЭФ-22 форума будет посвящена вопросам новая экономической реальности и трансформации инфраструктуры ВЭД и трансформации векторов геополитики России. В рамках панельных дискуссий и бизнес-диалогов эксперты и участники форума обсудят перспективы развития торговли с евразийскими странами (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), Турцией, Китаем, Ираном, странами Персидского залива, Индией и Африкой. В программу трека также войдут лекции и обучающие семинары.

Третий трек станет экспортной гостиной, где пройдут консультации торговых представителей Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта Пермского края, институтов поддержки бизнеса. В его рамках состоится церемония вручения наград победителям окружного этапа премии «Экспортер года» в ПФО, консультации, круглый стол и другие мероприятия).

Полная программа МЭФ-22 размещена на сайте форума.

УЧАСТНИКИ И СПИКЕРЫ МЭФ-22 В ПЕРМИ

В МЭФ-22 примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, представители институтов развития и российского бизнеса, руководители зарубежных компаний, заинтересованных в развитии партнерства с российскими предпринимателями.

Основными спикерами МЭФ-22 станут:

- Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края

- Алексей Чибисов, заместитель председателя правительств Пермского края

- Роман Чекушов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (модератор)

- Лилия Щур-Труханович, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития России

- Алексей Сапетко, директор Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта Российской Федерации

- Алексей Солодов, вице-президент АО «Российский экспортный центр»

- Агепсим Ашкалов, начальник Приволжского таможенного управления

- Эдуард Соснин, министр экономического развития и инвестиций Пермского края

- Михаил Тумин, министр экономики Удмуртской Республики

- Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

- Александр Осмоловский, председатель правления ОАО «Белорусская товарная универсальная биржа»

- Ташчи Дженгизхан, генеральный директор внешнеторговой компании NURZAT и другие.

Помимо российских спикеров в мероприятии примут участие представители из Беларуси, Казахстана, Армении, Турции, Ирана, Индии, стран Ближнего Востока.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЭФ-22 В ПЕРМИ

Организаторы мероприятия выступили Правительство Пермского края, Агентство инвестиционного развития при поддержке Российского экспортного центра.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЭФ-22 В ПЕРМИ

Форум состоится в выставочном центре «Perm Expo» по адресу: шоссе Космонавтов, 59.

В непосредственной близости от «Пермь ЭКСПО» располагаются автобусные и трамвайные остановки: «Ул. Блюхера», «Ул. Левченко», «Ул. Мильчакова», «Шоссе Космонавтов».

До места проведения МЭФ-22 также легко добраться от железнодорожного вокзала, автовокзала и аэропорта.

Для легкового транспорта предусмотрена открытая парковка на 450 мест.

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