В Перми подготовят 5-летнюю программу развития кампуса классического университета

На открытии этого здания присутствовал Великий князь Михаил Романов. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

О главных итогах визита в Прикамье министра высшего образования и науки России Валерия Фалькова сообщила на заседании краевого правительства глава краевого Минобра Раиса Кассина.

- Было решено подготовить 5-летнюю программу развития кампуса пермского классического университета, - отметила Раиса Кассина. – Речь идет о реконструкции корпусов, благоустройстве территории.

Также в программе будет предусмотрено развитие в студенческом кампусе спортивной инфраструктуры, в частности, для занятий контактными видами спорта и гимнастикой.

Раиса Кассина также сообщила, что Валерий Фальков предложил готовить проектно-сметную документацию для реконструкции главного корпуса Пермского аграрно-технологического университета. Это кирпичное здание в неоготическом стиле было построено для Мариинской женской гимназии в 1887 году, на его открытии присутствовал Великий князь Михаил Романов. Объект является памятником истории и архитектуры регионального значения. Ориентировочно на его реконструкцию предстоит выделить около 300 миллионов рублей.