Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Пермском крае на наступившей неделе

Самым теплым днем на этой неделе станет четверг, 13 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские синоптики дали уточненный прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю с 10 по 16 октября. Радует, что наступившая неделя ожидается по-осеннему умеренно теплой с дефицитом осадков.

- Температура воздуха будет выше нормы на 2,5 – 4 градуса, - сообщает сайт ГИС-Центра ПГНИУ. - Наиболее теплой из-за антициклона будет первая половина недели. На юге края и в Перми воздух успеет прогреться до +12…+14, на севере будет не выше +10. К среде-четвергу в Прикамье поступит еще одна порция прогретого воздуха со стороны Южного Урала и Пермский край будет находиться под влиянием промежуточного гребня повышенного давления. А когда он объединится с антициклоном над Казахстаном, наступит ясная погода без осадков, со слабым ветром. На юге края потеплеет до +13…+15 градусов. На остальной территории ожидается +9…+12.

Ближе к выходным на Урал сместится высокий циклон с Поволжья. Это будет сопровождаться небольшими дождями и постепенным похолоданием. При этом существенного похолодания еще не будет – ночью ожидается +3…+8 градуса, днем на большей части края +7…+10 градусов. Такой же характер погоды ожидается и в субботу, но при этом дождей будет больше, а дневная температура воздуха понизится на 2-3 градуса.

Осадки ожидаются в понедельник и с пятницы до воскресенья. В Перми дождь вероятен ближе к вечеру.

- Осадков на неделе будет существенно меньше нормы, - говорят специалисты. - Также особенностью характера погоды станет преобладание слабых ветров или штилей. В результате этого существует высокая вероятность туманов.

Самым теплым днем недели станет четверг, 13 октября. Ночью ожидается +3…+8 градусов, днем +9…+14 (в Перми до +13).

А в воскресенье на территорию края поступит более холодная воздушная масса. На западе ночью вероятны заморозки, а дневная температура не превысит +4…+6 градусов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru