«Азот» поддержал семейный фестиваль

Победители слета получили поощрительные призы от филиала «Азот». Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

При поддержке филиала «Азот» в Березниках с размахом прошел II спортивный cемейный фестиваль «В одной связке». В нем приняли участие 22 команды из 13 дошкольных учреждений города. Дети вместе с родителями проходили полосу препятствий, собирали палатки и демонстрировали туристические навыки. Соревнования прошли на детской спортивной площадке у реки Быгель.

Проведение таких слетов стало возможным благодаря общим усилиям филиала «Азот» и коллектива детского сада №24. Проект «В одной связке» стал продолжением фестиваля «Наука лайт», который предприятие проводило совместно с Управлением образования. С января по июнь во время I семейного слета команды проходили квесты по спортивному ориентированию, участвовали в конкурсе туристской песни и выращивали цветы, используя удобрения филиала «Азот».

Все участники II туристического фестиваля отметили, что такие мероприятия объединяют и укрепляют семьи. Победители получили поощрительные призы от филиала «Азот».

- Участники турслета - большие молодцы! Так приятно видеть, что мамы и папы с удовольствием поддерживают своих детей, участвуют все вместе в состязаниях. Это урок для нас всех - как нужно идти по жизни в одной связке. Молодежное движение филиала «Азот» всегда готово поддерживать такие нужные и важные мероприятия, - рассказала Елена Яндулова, оператор ДПУ в химическом производстве ЦПВСиТК филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», лидер молодежного трудового коллектива цеха.