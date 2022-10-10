В Соликамске установили памятник Петру и Февронии Муромским

Поклониться памятнику уже приезжают новобрачные
Князь Петр и княгиня Феврония Муромские стали для России символами супружеской любви и верности. И в XXI веке в сотнях городов страны были созданы памятники этим святым. Благодаря ответственным неравнодушным людям скульптура, олицетворяющая супружескую любовь, верность и преданность, место силы и вдохновения для жителей, была установлена и в Соликамске.
Проект по установке памятника православным святым получил поддержку и благословение архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы, объединил промышленные предприятия, предприятия сферы услуг, строительные и подрядные организации, жителей разных поколений.
Скульптура Петра и Февронии размещена на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы Соликамского городского округа
Скульптура Петра и Февронии размещена на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы Соликамского городского округа. Ее появление символизирует начало возрождения старинных православных обычаев, будет способствовать единению общества, воспитанию детей в любви и уважении к традиционным семейным ценностям, укреплению морально нравственных устоев, что особенно важно в современных условиях.
Сегодня, как никогда прежде, люди разных поколений верят в чудо, нуждаются в поддержке и помощи святых заступников. Молитва, обращенная к благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, даст силы принимать верные решения, доброту и терпение, укрепит сознание ценности мира и гармонии в семейных парах. Продолжением проекта станет написание образа святых благоверных князей, который станет храмовой иконой и продолжит прекрасную традицию посещения святых в день бракосочетания и юбилейные значимые даты.
Князь Петр и княгиня Феврония Муромские стали для России символами супружеской любви и верности
Проект по установке памятника святым благоверным Петру и Февронии был реализован при финансовой поддержке:
- Виктора Баранова, президента АО «Соликамскбумпром»
- Андрея Чукреева, АО «Транспорт»
- Натальи Тяглая, почетного гражданина Соликамска
- Сергей Богданова, АО «Соликамский завод «Урал»
- Серафима Садкова, ООО «Завод металлических изделий»
- Ивана Иртегова, ООО «Соликамский опытно-металлургический завод»
- Дмитрия Яшина, АО «Соликамскбумпром»
- Сергея Гуральника, ООО «Соликамская ТЭЦ»
- Николая Зебзеева, ООО «Транс-2008»
- Сергея Кирюшкина, ЗАО «ИВС-Сети»
- Марии Швецовой, ООО «Дело техники-Урал»
- Романа Белкина, индивидуального предпринимателя
- Виталия Куксина, ООО «Электротехконтроль»
- Анатолия Якупова, ООО «Вишерская лесоторговая база»
- Армана Симоняна, ООО «Арсенал»
- Андрея Габермана, ООО «СМУ-1»