В Соликамске установили памятник Петру и Февронии Муромским

Поклониться памятнику уже приезжают новобрачные

Князь Петр и княгиня Феврония Муромские стали для России символами супружеской любви и верности. И в XXI веке в сотнях городов страны были созданы памятники этим святым. Благодаря ответственным неравнодушным людям скульптура, олицетворяющая супружескую любовь, верность и преданность, место силы и вдохновения для жителей, была установлена и в Соликамске.

Проект по установке памятника православным святым получил поддержку и благословение архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы, объединил промышленные предприятия, предприятия сферы услуг, строительные и подрядные организации, жителей разных поколений.

Скульптура Петра и Февронии размещена на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы Соликамского городского округа

Скульптура Петра и Февронии размещена на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы Соликамского городского округа. Ее появление символизирует начало возрождения старинных православных обычаев, будет способствовать единению общества, воспитанию детей в любви и уважении к традиционным семейным ценностям, укреплению морально нравственных устоев, что особенно важно в современных условиях.

Сегодня, как никогда прежде, люди разных поколений верят в чудо, нуждаются в поддержке и помощи святых заступников. Молитва, обращенная к благоверным князьям Петру и Февронии Муромским, даст силы принимать верные решения, доброту и терпение, укрепит сознание ценности мира и гармонии в семейных парах. Продолжением проекта станет написание образа святых благоверных князей, который станет храмовой иконой и продолжит прекрасную традицию посещения святых в день бракосочетания и юбилейные значимые даты.

Князь Петр и княгиня Феврония Муромские стали для России символами супружеской любви и верности

Проект по установке памятника святым благоверным Петру и Февронии был реализован при финансовой поддержке:

- Виктора Баранова, президента АО «Соликамскбумпром»

- Андрея Чукреева, АО «Транспорт»

- Натальи Тяглая, почетного гражданина Соликамска

- Сергей Богданова, АО «Соликамский завод «Урал»

- Серафима Садкова, ООО «Завод металлических изделий»

- Ивана Иртегова, ООО «Соликамский опытно-металлургический завод»

- Дмитрия Яшина, АО «Соликамскбумпром»

- Сергея Гуральника, ООО «Соликамская ТЭЦ»

- Николая Зебзеева, ООО «Транс-2008»

- Сергея Кирюшкина, ЗАО «ИВС-Сети»

- Марии Швецовой, ООО «Дело техники-Урал»

- Романа Белкина, индивидуального предпринимателя

- Виталия Куксина, ООО «Электротехконтроль»

- Анатолия Якупова, ООО «Вишерская лесоторговая база»

- Армана Симоняна, ООО «Арсенал»

- Андрея Габермана, ООО «СМУ-1»